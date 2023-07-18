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        Özkan Uğur'un ölümünden sonraki paylaşımıyla tepki çekti! "Şimdi de tatile gidiyorum" diyen Biricik Suden'e eleştiri yağdı!

        MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, geçtiğimiz 8 Temmuz'da uzun süredir savaştığı kansere yenilerek hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçıya Taksim AKM'de tören düzenlenmiş sonrasında Karacaahmet'te defin işlemleri gerçekleştirilmişti. Bu acı günde yasa boğulan isimlerden biri Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'di. Uğur ile yakın arkadaş olan isim spor salonundan paylaşımlar yapınca tepki çekmişti. Suden'den yeni bir paylaşım daha geldi.

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 16:11
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          MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 8 Temmuz günü hayatını kaybetti. Ünlü ismin cenazesi 11 Temmuz Salı günü AKM'de düzenlenen törenden sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Tüm bu acı süreçte Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'de oradaydı.

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          Vefatıyla tüm sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur'un cenaze töreninde 52 yıllık dostu Mazhar Alanson'un konuşması dikkat çekmişti. Alanson'u teselli eden kişilerden biri de eşi Biricik Suden olmuştu.

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          Biricik Suden, Özkan Uğur'un cenazesinden kısa bir süre sonra spor salonunda paylaşım yaptı. Eleştirilere maruz kalan Suden sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:"20 yıl önce babamın vefat ettiği günün gecesi saat 24.00'ı geçiyordu, spor salonu açtırıp antrenman yapmıştım. Kimilerinin kederle başa çıkma yöntemi, hayat ve ölüm felsefesi, kimilerinden daha farklı olabiliyor. Özkan sizin sanatcı olarak tanıyıp sevdiğiniz bir değerdi, benim 44 yıllık arkadaşım,dostum, kardeşim... Çamur atma uğruna haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım."

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          Sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilere maruz kalan Biricik Suden'den yeni bir paylaşım daha geldi. Suden son pozunu: "Şimdi de tatile gidiyorum" notuyla yayınladı.

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          İşte Biricik Suden'in son paylaşımı...

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