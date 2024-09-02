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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Özhan Pulat: Hatayspor ruhunu geri döndüreceğiz - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Özhan Pulat: Hatayspor ruhunu geri döndüreceğiz

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Samsunspor'a 3-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, "Bu 15 gün içinde tekrar Hatayspor ruhunu geri döndüreceğiz. Geleceğe umutla bakıp kendimizi affettireceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 01:22 Güncelleme: 02.09.2024 - 01:22
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        "Hatayspor ruhunu geri döndüreceğiz"
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        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Samsunspor'a 3-0 mağlup Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Pulat, Mersin Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün hem taraftarın hem de yönetimin başını öne eğdiklerini söyledi.

        Eksik oyuncularının bulunduğunu dile getiren Pulat, bahanelerin değil çözümlerin peşinde olmalarının gerektiğini vurguladı.

        "BUGÜN HERKESİN ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYMASI GEREKİYOR"

        Hatayspor taraftarını üzmemeleri gerektiğini ifade eden Pulat, şöyle konuştu:

        "Bugün utanacağız ama yarın yeni bir gün. Tekrar eski enerjimiz toparlayacağız. Yeni transferlerimizle, sakat ve cezalı oyuncularımızın dönmesiyle o üç haftadaki yaptığımız doğruları daha güçlü bir şekilde sahaya koyacağız. Bugün herkesin şapkasını önüne koyması gerekiyor çünkü taraftar da yönetim kurulumuz da elinden geleni yapıyor. Bizim bu insanları, bu noktada üzmememiz gerekiyor. Şu oyunla üzmeyelim."

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        Ligin ilk 3 maçında iyi savaştıklarını ve takdir topladıklarını anlatan Pulat, bugün Samsunspor'un daha fazla isteyerek maçı kazandığını dile getirdi.

        Hakemlerin de görevini iyi yaptığını kaydeden Pulat, bugün kendilerinin görevlerini iyi bir şekilde yapmadıklarını da vurguladı.

        "HATAYSPOR RUHUNU GERİ DÖNDÜRECEĞİZ"

        Bugünden ders çıkaracaklarını ifade eden Pulat, şöyle konuştu:

        "Bu 15 gün içinde tekrar Hatayspor ruhunu geri döndüreceğiz. Geleceğe umutla bakıp kendimizi affettireceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. 3 haftada hem hücumda hem savunmada taktiksel disiplini, geometrisi olan bir Hatayspor vardı ancak bugünkü eksikliklerimiz ve oyun içi motivasyonumuz aslında bu skorun habercisi oldu. Bu arayı da şöyle değerlendireceğiz. Hem transferlerimiz geliyor. Bugün iki oyuncu bitti. Bir tanesi burada. Sakat ve cezalı iki oyuncumuz dönüyor ve bu arada bir veya iki daha oyuncu takımımıza katıp hem hazırlık maçıyla hem de çift idmanla bu açığımızı kapatacağız."

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