Özhan Pulat: Hatayspor ruhunu geri döndüreceğiz

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Samsunspor'a 3-0 mağlup Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Pulat, Mersin Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün hem taraftarın hem de yönetimin başını öne eğdiklerini söyledi.

Eksik oyuncularının bulunduğunu dile getiren Pulat, bahanelerin değil çözümlerin peşinde olmalarının gerektiğini vurguladı.

"BUGÜN HERKESİN ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYMASI GEREKİYOR"

Hatayspor taraftarını üzmemeleri gerektiğini ifade eden Pulat, şöyle konuştu:

"Bugün utanacağız ama yarın yeni bir gün. Tekrar eski enerjimiz toparlayacağız. Yeni transferlerimizle, sakat ve cezalı oyuncularımızın dönmesiyle o üç haftadaki yaptığımız doğruları daha güçlü bir şekilde sahaya koyacağız. Bugün herkesin şapkasını önüne koyması gerekiyor çünkü taraftar da yönetim kurulumuz da elinden geleni yapıyor. Bizim bu insanları, bu noktada üzmememiz gerekiyor. Şu oyunla üzmeyelim."

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Ligin ilk 3 maçında iyi savaştıklarını ve takdir topladıklarını anlatan Pulat, bugün Samsunspor'un daha fazla isteyerek maçı kazandığını dile getirdi.

Hakemlerin de görevini iyi yaptığını kaydeden Pulat, bugün kendilerinin görevlerini iyi bir şekilde yapmadıklarını da vurguladı.