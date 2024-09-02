Bu karamsar iç diyalog, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelerek potansiyelimizi sabote edebilir ve hedeflerimize ulaşmamızı engelleyebilir. "Ah, çok aptalsın, bunu nasıl berbat edebilirsin?" veya "O partide çok fazla konuştun, muhtemelen herkes senin gerçekten sinir bozucu olduğunu düşünüyor" gibi kendi kendine konuşmalar. Bunlar aşırı eleştirel, olumsuz kendi kendine konuşmanın örnekleridir.