Özgüven eksikliği belirtileri

Özgüven eksikliği kişinin çocukluktan yetişkinlik dönemine kadar gelişen bir süreçtir. Bunun yanı sıra kişilerin iş ve sosyal hayatta yaşadığı sorunlar da belirli konularda özgüven eksikliği meydana gelmesine sebebiyet verir. Bu yüzden kişilerin özgüvenlerinin yerinde olması hayatlarında da başarılı ve sağlıklı olmaları için önem arz etmektedir. Özgüven eksikliği yaşayan çocuklar ya da yetişkinler bu kapsamda yapılması gerekenler hakkında araştırma yapmaktadır. Özgüven eksikliğinin tedavisi en çok araştırılan konuların başında gelir. İşte özgüven eksikliği ve tedavisi hakkında merak edilen her şey.

Özgüven Eksikliği Nedir?

Özellikle sosyal medyanın artışı, başarılı ve güzel algılarının keskin kalıplar içerisine girmesi kişilerin özgüven eksikliği problemi yaşamasına daha sık yol açmaya başlamıştır. Özgüven eksikliği hem duygusal hem de fiziksel olarak gerçekleşebilir. Özgüven eksikliği kişinin kendine olan değer ve güven duygusunun yetersiz seviyede olmasıdır. Kişinin kendinde hissettiği bu özgüven eksikliği, hem iş hayatında hem sosyal hayatında hem de yaşamında ifade sorunlarına ve başarısızlıklara yol açmaktadır. Kişilerin özgüven eksikliğinin nedeni genellikle çocukluk çağından başlar. Bastırılmış ve birey olarak görülmeyen çocuklar yetişkinliklerinde de toplum içerisinde kendini birey olarak konumlandırmak ve ifade etmekte sorun yaşar.

Özgüven Eksikliği Neden Olur?

Özgüven eksikliğine neden olan pek çok etken vardır. Bunlardan biri kişinin yetiştiği ortam ve yetiştirilme biçimidir. Eğer kişi baskıcı bir ortamda büyüdüyse kendini ifade etmekte sorunlar yaşar ve ben kimliğini oluşturamaz. Bu süreçte kişi yetişkinlik sürecinde de kendini rahat bir şekilde ifade edemez. Özgüven eksikliğine neden olan bir diğer unsur ise kişinin güzellik kalıplarına yönelik takıntısının olmasıdır. Sosyal medyanın etkisi ile kadınlarda ya da erkeklerde dikte edilen güzellik kalıpları kişilerin var olan dış görünüşlerinden memnun olmalarına sebep olur. Bu da kişinin kendisi sosyal hayatta dış görünüşü ile kabul edememesi anlamına gelir.

Özgüven Eksikliği Belirtileri

Özgüven eksikliği olan kişiler daha alıngan ve kırılgan davranışlar gerçekleştirir.

Kendine karşı güvensizlik hisseder.

Az konuşur.

Ağlama krizleri yaşayabilir.

Sosyal çevreye karşı ilgisizlik hisseder.

Olumsuz tarafından olaylara bakarak mutsuzluk hisseder.

Sık sık uyku haline geçiş meydana gelir.

Hayal kuramaz.

Düzensiz ve rahatsız uyku yaşar.

Kötü niyetli kişilere karşı savunmasızdır.

İçe kapanık bir ruh haline sahiptir.

Sıkılgan bir yapıya sahiptir.

Sürekli stresli ve depresif bir ruh haline sahiptir.

Başkaları tarafından takip edildiği düşüncesine kapılır.

Mutsuzluk duygusu yüksek seyreder.

Özgüven Eksikliği Tedavisi

Özgüven problemi nasıl giderilir? Sorusu özgüven eksikliği yaşayan kişiler ya da yakınları tarafından sıklıkla araştırılır. Özgüven eksikliği yalayan kişilere bilişsel davranışçı terapi uygulanır. Bu tedavi yönteminde tutumlar, inançlar ve düşünceler üzerinde kullanılır. Kişilerin özgüven eksikliğine neden olan davranışları tespit edilir ve kalıcı değişimlerin yaşanması için psikolojik tedavi süreci uygulanır. Bunun yanı sıra kişilerin kendilerini daha rahat hissetmesi için doktor kontrolünde ilaç tedavisi de uygulanır.