Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı
Ünlü komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş, boşandıklarını duyurdu. Bağdaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla ayrılık kararını duyurdu
Komedyen Özgür Turhan ve YouTuber eşi Deniz Bağdaş, evliliklerini sonlandırdı. Çiftin Rohan adında bir oğulları bulunuyor.
Deniz Bağdaş, sosyal medya hesabında yaptığı soru-cevap etkinliğinde bir takipçisinin, "Özgür Bey ile ayrıldınız mı?" sorusuna; "Milyonlarca yürek, tek soru" yanıtını verdi.
Deniz Bağdaş, bu paylaşımına, E-Devlet’teki medeni durumu kısmında yer alan 'boşanmış' ifadesini paylaşarak ayrılığı doğruladı.
Deniz Bağdaş, kendisine inanmayanlara ise Oğuzhan Koç'un boşanma açıklamasını ekleyerek; "Böyle mi açıklamam gerekiyor illa?" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram