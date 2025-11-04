TBMM'de, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündemi değerlendirdi. Özel, özetle şunları söyledi:

"Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizi izleyen ve dinleyen herkese sımsıcak bir hoş geldiniz diyorum. Bu arada 29 Ekim'i geride bıraktık. 81 ilimizde örgütlerimiz ve belediyelerimizle vatandaşlarımız 102. yılında büyük bir coşkuyla kutladılar. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet.

REKLAM advertisement1

Çağlayan'da yeni bir kumpasa karşı hep birlikte kenetlendik. Eskişehir ve Arnavutköy'de mitinglerimizi gerçekleştirdik. Korkuya teslim olmadan, zalimi memnun etmeden bir haftayı hep birlikte geçirdik. Pazar günü 6 Şubat depremlerinin, 1000. günüydü. 35 gün orada aralıksız kalmış birisi olarak, oradaki tüm çalışmaları kıymetli görmüşümdür. Ama depremden 3 gün sonra, devleti bilenlerin yönetmesi lazım, biz buradaki evleri bir yıl içinde bitireceğiz dedi Sayın Erdoğan. Bu söz verildi.

REKLAM

İnsanlar bu söze inanmak istediler. O bir yıl geçtiğinde 650 bin konut teslim edeceğiz dedi ancak 18 bin konutunu teslim edebildi. 3. yılında 300 bin konut vermekle övünüyorlar, o da verdikleri sözün yüzde 40'ını denk geliyor. Bugün yüz binlerce depremzede konteynerlerde ya da şehir dışındaki akrabalarının yanında yaşıyor. İşletmelerin yarıdan fazlası faal değil. Acılı depremzedelerin adalet arayışı da devam ediyor. Biz davaları da takip etmeye devam ediyoruz. Ben bütün bölgedeki CHP örgütlerine ve bölgeye emek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum, kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum.

Sındırgı'ya ve civarına tekrar geçmiş olsun demek isterim. Sındırgı'da dün 4.9'luk depremi oldu, Marmara'da deprem hissedildi. Sındırgı'da ise 12 binin üzerinde artçı oldu. Zararların karşılanması için Sındırgı'nın afet bölgesi olması talep ediliyor, biz de bu talebe sahip çıkıp sonuna kadar destekliyoruz. Gebze'de bir metro inşaatı var ve sağlam olan 7 katlı bir bina yıkıldı. 4 vatandaşımızı kaybettik. 21 bina ve 27 iş yeri boşaltıldı. Ulaştırma Bakanlığı hemen konunun bizimle ilgisi yok dedi. Ancak mühendisler odasının soruları ortaya çıktı. Burayı boşaltmayı düşünüyor musunuz diye sormuş. Şimdi anlaşılıyor ki bütün mahalle önlem alınmadığı için büyük bir felaketin kenarından dönmüş. Düşünün Kocaeli, CHP'nin olsun, bu çöküş olmuş olsun. Sabahın 06.00'sında CHP'li bürokratların kapılarını kırarak gözaltına alacaklardı. Şimdi olaydan 6 dakika sonra metro inşaatıyla ilgili olmadığını açıklıyorlar. Kartalkaya'da sabah erken saatlerde 55'in üzerinde can kaybı olduğunu bana arkadaşlarım bildirdi. Ankara'da kongre yapılacak diye can kaybı sayısını 5'te tuttular. Otelin kapısında Turizm Bakanlığı ruhsatlıdır, Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir yazıyor. Bilirkişi raporunu almıyorlar ve diyorlar ki bakanlığı çıkar Bolu Belediyesi yaz. İkinci bilirkişi raporunda belediyeyi de dahil ediyorlar.

Turizm Bakanlığı personelinin yargılanması için izin vermiyor, Danıştay'dan onay çıktıktan sonra sürece dahil ediliyor. Ama gereken oyu aldığımızda kendisini Yüce Divan'da yargılayacağız. Size söylüyorum, ant olsun ki, bu Turizm Bakanı da bakanlık personeli de Soma ve Ermenek'teki sorumlular yeniden yargılanacak. 2019 yılında biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandık. 2020'de Galata Kulesi'ne çöküp İBB'nin elinden aldılar. Turizm Bakanlığı çöktü ya buraya, oradan gelen, ziyaretçilerden alınan paralarla İstanbullulara hizmet ediliyordu. Bunu çözerse millet çözer. Kamunun mu faydasını düşünüyorsun partinin mi faydasını düşünüyorsun. İstanbul'un parasını yandaş vakıflara dağıtan bir anlayışın artık İstanbul'a da İstanbullulara gölge etmemesi gerekiyor. Bugüne kadar işimizde geldi demokrasi trenine bindik sonra da işimize gelmedi indik diyor. O tren benim partimin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk o demokrasi treninin raylarını döşedi. Sen ineceksin o trenden ama o tren yoluna devam edecek. Yepyeni bir darbe modeliyle karşı karşıyayız. Selefilik merakında olanların, geleceğe yapmaya çalıştığı darbe. Esenyurt Belediyesi'ne 30 Ekim'de operasyon yapıldı, kayyım atandı. Ondan sonra da operasyonlarına devam ettiler.

704 yıl hapsi istenen Aziz İhsan Aktaş serbest, onun iftirasıyla 4 yılla yargılanan cezaevinde yatıyor. 4 yılla yargılanan cezayı alsa, zaten yatarını içerde geçirmiş durumda. İddianame inşallah yarın arkadaşlarımız tutuksuz yargılanmaya başlar. Bu kadar iftira üzerinden yürüyemezsin. Kendi yandaşları diyor ki, güçlü olan Beşiktaş ve Aziz İhsan Aktaş tutmadı, İBB iddianamesi nasıl tutacak. Bunu kendi arkadaşları diyor İBB dosyasına güvenemedikleri için. Hüseyin Gün denen kişi İngiltere, İsrail ve ABD'ye ajanlık yaptığını söyleyen son evrede de İmamoğlu'na iftira atan birisi. Ekrem başkan ile fotoğraf çektirmek dışında bir teması yok. Bu iktidar döneminde 86 milyon kişinin çalınan tüm verileriyle ilgili 8 bakanlıktaki sağlık bilgilerimiz, TC numaralarımız, bu verileri Hakan Fidan çaldırdı. Hüseyin Gün'e soruyorlar, diyor ki Ekrem başkandan önce İBB verilerinin satıldığını söylüyor. Bu iftiracı AK Parti'nin referansıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sunum yapmış, bu iftiracı AK Partili bakanlarla birlikte Lordlar Kamarası'nda sunum da yapmış.

Süleyman Soylu'nun yazısı var Ekrem başkan, verilerin yedeklenmesi için kopyasını istiyor. Soylu da mahkeme kararıyla övünerek, her ne kadar verileri kopyalamak istediyse de verileri vermedik diyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük casusluk faaliyeti kozmik odanın açılması ve bu bilgilerin FETÖ'cü casusların eliyle ABD'ye gitmesidir." SELAHATTİN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ da dahil siyasi tutukluların serbest kalıp demokratik siyasetin önünün açılması gerekir." dedi. Özel, CHP TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasında, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlunun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürleki eleştiren Özel, şöyle konuştu: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına, Sayın Akın Gürleke soruyorum: Hakimler Savcılar Kanununun 48inci maddesinin son fıkrası şöyle, Hakim ve savcılar kanunlarda belirlenenden başka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar, kazanç getirici faaliyette bulunamazlar. Kanun böyleyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına soruyorum, başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi resmi yoldan?"

Özel, 27 Ekimde gerçekleştirilen Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimlerine de tepki göstererek, ilçe halkının, son yerel seçimde tercihini CHPden yana kullandığını söyledi. "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını eleştiren Özel, "Bu sorunun demokratik zeminde çözülmesine yönelik önemli bir destek var ama bu işi yapmakta olanlara güven yok. Bir yandan bizim fikrimiz olan Meclis Komisyonunu çalıştırmaya, demokrasi için adımların atılmasına gayret ediyoruz, bir yandan da o Komisyonu sadece dinleme komisyonuna çevirip işlevsizleştirmeye çalışanları izliyoruz." ifadelerini kullandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına değinen Özel,"Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ da dahil siyasi tutukluların serbest kalıp demokratik siyasetin önünün açılması gerekir." diye konuştu. Selahattin Demirtaşla ilgili bugün bir tahliye başvurusu yapıldığını belirten Özel, şunları söyledi: "Buna Sayın Devlet Bahçelinin Hayırlı olacaktır tahliyesi demesi çok hayırlı bir demeç. Ama 9 yıl önce, tek başına karar vermesi gereken Türkiyedeki bütün hakimleri bir gece yarısı koordine edip de farklı yerlerden siyasetçileri alıp da önceden hazırlanmış Edirnedeki, Kocaelindeki, Gebzedeki cezaevlerine gönderen o mekanizmanın kurgulanması hayırlı mıymış Türkiye için? Dün bunları yapmakla, Selahattin Demirtaşı, Figen Yüksekdağı içeri atmakla övünenler, Osman Kavalayı AİHM kararına rağmen içeride tutmakla övünenlere soruyorum: Bugün Hayırlısı bu diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu acaba? Açık söyleyeyim, bizim de var."

TBMM Genel Kurulunda, 20 Mayıs 2016da milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği teklifine ilişkin yapılan oylamayı anımsatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her ne kadar o zaman 120 milletvekilinin 100ü ret oyu verse de, o dönem bizler buna karşı bir mücadele vermiş olsak da CHPden 20-25 tane, Referanduma gitmesin de geçecekse buradan geçsin diye kullanılan o oylarda bu partinin de kusuru var. Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde, o günkü kusur için tüm Türkiyeden, Türk milletinden özür diliyorum. Bugünkü genel başkan sıfatıyla." "Geçmişte Selahattin Demirtaşı düşman olarak gören rejimin, bugün de Ekrem İmamoğlunu düşmanlaştırdığını" ileri süren Özel, adaletin en kısa sürede tecelli etmesini ve tüm siyasi tutukluların serbest kalmasını bir kez daha talep ettiklerini söyledi. "BU AYIP, MEMLEKETİ BU HALE GETİRENLERE YETER" AK Partinin iktidara gelişinin 23üncü yılını kutladığını hatırlatan Özel, Türkiyede son 23 yıldaki hükümetlerin 3,2 trilyon dolar vergi toplandığını, bu rakamın 79 yıllık Cumhuriyet döneminde toplanan vergilerin 6 katı olduğunu ifade etti.

Türkiyenin yoksullukta, işsizlikte ve gelir adaletsizliğinde Avrupada birinci, yüksek faizde dünyada ikinci, enflasyonda da beşinci sırada yer aldığını savunan Özel, "Hukukun üstünlüğünde 143 ülkeden 118inci, basın özgürlüğünde 180 ülkeden 159uncu sıradayız. Bu ayıp, bu ülkeyi yönetip ya da yönetenlere kayıtsız şartsız destek verip ekonomiyi, memleketi bu hale getirenlere yeter." dedi. Yıllık enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 32,8 olarak açıklandığını ifade eden Özel, ENAGa göre bu rakamın yüzde 60 olduğunu dile getirdi.