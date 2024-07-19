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        Özgür Özel'den KKTC ziyareti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü nedeniyle KKTC'ye ziyaretti bulundu. Özel, Kıbrıs'ı "yavru vatan" olarak gören değil "kardeş vatan, devlet" olarak gören bir anlayışa sahip olduklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 19:44 Güncelleme: 19.07.2024 - 19:44
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        Özgür Özel'den KKTC ziyareti
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü nedeniyle bulunduğu KKTC'de, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töreyi ziyaret etti.

        Töre, Özel ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Kabul Salonundaki görüşmesinde, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığı ne kadar önemliyse KKTCnin de bağımsız bir Türk devleti olarak yoluna devam etmesinin aynı şekilde önemli olduğunu söyledi.

        "KKTC, HALKIN İRADESİYLE KURULAN MİLLİ VE BAĞIMSIZ BİR DEVLETTİR"

        Türk ordusu olmadan Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin sağlanamayacağını ifade eden Töre, şöyle devam etti:

        "KKTC, halkın iradesiyle kurulan milli ve bağımsız bir devlettir. Devletimizi yaşatmak önceliğimiz, şehitlerimize, milletimize karşı görevimizdir. Devletimizden de Türkiyeden de vazgeçmemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığı ne kadar önemliyse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsız bir Türk devleti olarak yoluna devam etmesi de o kadar önemlidir."

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        Türkiye'nin merhum başbakanı Bülent Eceviti anma etkinliğine katıldığını, meclis başkanı olmadan da Ecevit için düzenlenen tüm törenlerde yer aldığını belirten Zorlu Töre, "Kıbrıs Türk halkı, Karaoğlan, Kıbrıs Fatihi dediği Eceviti çok sevdi. Bu sevgi ölümsüzleşti." diye konuştu.

        "KARDEŞ VATAN OLARAK GÖREN BİR ANLAYIŞA SAHİBİZ"

        Özgür Özel de Kıbrısı "yavru vatan" olarak gören değil "kardeş vatan, devlet" olarak gören bir anlayışa sahip olduklarını söyledi.

        Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin büyük bir dikkatle savunulması gerektiğini belirten Özel, "Türkiyedeki herkesin elbette siyasi görüş farklılıkları olabilir ama Kıbrısın bir bütün olarak sahiplenilmesini, Türkiyedeki iç politik tartışmaların dışında tutulmasını, KKTCnin haklarının, menfaatlerinin, Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin büyük dikkatle savunulması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        "KKTC'NİN YALNIZLAŞACAĞI HİÇBİR ŞEYE GEÇİT VERMEMEK GEREKİYOR"

        Kıbrısta farklı gelişmeler olabileceğini dile getiren Özel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin zor durumda kalacağı, yalnızlaşacağı hiçbir şeye geçit vermemek gerekiyor. Bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor." diye konuştu.

        KKTCyi, aralarında partisinin eski genel başkanlarının da bulunduğu geniş bir heyetle ziyaret ettiklerini belirten Özel, "50 yıl önceki sevgiyle, cesaretle, kararlılıkla buradayız. Bir kez daha sizin şahsınızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tüm vatandaşlarını selamlıyoruz." dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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