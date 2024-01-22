Özgür Özel'den Başak Demirtaş açıklaması

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Başak Demirtaş'ın yaptığı açıklamaların tamamı, aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar söylediği tüm sözleri yalanlar nitelikte. Ne diyorlardı, "CHP, DEM'leniyor, DEM Parti ile kapalı kapılar ardında işbirliği yapıyor, kamuoyuna açıklanmayan işbirlikleri var" diyorlardı.

Oysa Başak Hanım'ın açıklamalarından ortaya çıktı ki bahsettikleri gibi kamuoyunun bilmediği hiçbir şey yok. Biz de bütün kamuoyuyla birlikte Başak Hanım´ın açıklamasını dinledik ve bu açıklamasından herkesle birlikte haberdar olduk. "Siz gizli kapaklı DEM ile bir şey görüşüyor musunuz?"

Bizim söylediğimiz bir tek şu, Kamuoyunun gözünün önünde ne oluyorsa, bize nezaket ziyaretinde bulundular, biz onlara nezaket ziyaretinde bulunduk, birçok gündemi değerlendirdik. DEM Parti´nin Parti Meclisi'nin bir açıklaması var, 'Kent uzlaşısı arayacağız' diye. REKLAM "GİZLİ KAPILAR ARDINDA GÖRÜŞME YOK" Biz de üzerlerinde kentin uzlaşabileceği belediye başkan adayları arıyoruz. Bunun dışında DEM Parti´nin yaptığı açıklama, Parti Meclisi´nde aldığı karar ve bizim adaylıklarımızın birbiriyle ilgili ya da gizli kapılar ardında bir görüşme yok. Zaten ilan edilen adaylardan da bunu hep birlikte izliyorsunuz. Başak Hanım´ın `Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmayla ilgili kendisine ilişkin irade beyanı veya bir katkısı olacaksa düşünebilirim´ denen yaklaşım, herkesin saygı duyması gereken yaklaşımdır. Ama bundan önce bize karşı yapılan saygısız bütün saldırıları boşa düşürmesi açısından da son derece önemlidir" dedi.

"İMAMOĞLU´NUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÜN İSTANBUL'A İYİ GELDİ" Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul´a iyi geldiğini belirten Özel, "Şartlı durumlar, gerçekleşmemiş bir adaylık üzerinden bir şey konuşmak doğru değil. Ama CHP olarak meseleye şöyle bakıyoruz, Ekrem İmamoğlu´nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul´a ve İstanbulluya iyi geldi. Sadece CHP´lilere iyi gelmedi, bütün İstanbul´a iyi geldi. Bu İstanbul´un içinde AK Partililer de MHP´liler de HDP´liler de var, Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü var, Şafisi, Boşnak´ı var. Bütün İstanbul´a iyi geldi. Onun için bir 5 yıl daha biz Ekrem İmamoğlu´na İstanbullulardan bu görevi talep etmesi için bir yetki verdik, adaylaştırdık kendisini. İstanbullular yetki verirse bir 5 yıl daha ranttan uzak, çevreye duyarlı, sosyal belediyeciliğin iyi yapıldığı, ayrımcılığın olmadığı, partizanlığın olmadığı bir belediyecilik olacak.

REKLAM Murat Kurum´un partisinin geçmişinde, onların belediyecilik anlayışında partizanlık var, rantçılık var, helikopterden bakıp da İstanbul'un güzel arazilerinin Arap şeyhlerine, Katar emirlerine verilmesi var. Biz İstanbul'a tepeden değil, içinden baktığımızda İstanbul´un güzelliklerini İstanbulluların istifadesine sunuyoruz. Dünya kadar park yapıyoruz, sosyal donatı alanları yapıyoruz, sosyal belediyecilik yapıyoruz. Karar; İstanbul'u bir partinin ve bir kişinin çevresinin, ailesinin çıkarına mı yönetilsin, bütün İstanbul´un çıkarına mı yönetilsin? Meseleye bence İstanbul´un seçmeni buradan bakacaktır" diye konuştu. "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇERİSİNDE ÇOK SAYIDA BAŞKAN ADAYIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ" Gelecek hafta içerisinde yapılacak olan parti meclisi toplantısında çok sayıda belediye başkan adayının açıklanacağını belirten Özel, "Önümüzdeki hafta içinde perşembe ya da cuma günü yapacağımız parti meclisi toplantısında çok sayıda belediye başkan adayımızı daha açıklayacağız. Tahmin ediyorum ondan sonraya bir parti meclisi toplantımız daha kalabilir. Belki çok istisnai haller için parti meclisi toplantısı yapılabilir ama bu cuma günü ve önümüzdeki hafta, oldukça mesafe alacağımızı düşünüyorum" dedi. "MERKEZ BANKASI'NDA VESAYET SAVAŞLARI YAŞANIYOR" Özgür Özel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili tartışmalara ilişkin, "Merkez Bankası, Türkiye´nin en önemli, en köklü kurumlarından bir tanesi. Kanunla kurulmuş, kuralları ve geleneği olan bir kurum. Bu kurumun bu hale düşürülmesi kötü. Ben iddiaların tamamını doğru ya da yanlış kabul ederek ne Gaye Hanım´a, ailesine haksızlık etmek ne de birisini bilmeksizin korumak isterim. Ama burada bu görevi hepimiz adına kim yapacak? Bu koca kurumun teftiş kurulu var, ilgili kurulları var. Bu kurulların hızla çalışması, durumu açığa çıkarması gerekirken meseleyi bir parti içi çekişme haline getiren, AK Parti içindeki çekişmeleri, çatışmaları Merkez Bankası üzerinden yapan korkunç bir anlayışla karşı karşıyayız. REKLAM Merkez Bankasında vesayet savaşları yaşanıyor şu anda. `Ekonomiden sorumlu Bakanın ekibi, Gaye Hanım´dan kurtulmak istiyor ve onun için itibar suikastı yapıyor´ diyenler var. Ya da `Onu orada tutmak isteyenler şöyle yanıt veriyor´ diyenler var. Merkez Bankası gibi köklü, koca bir kuruluşa yakışmıyor. Gaye Hanım gibi iyi yetişmiş, yurt dışında özel sektörde de olsa önemli görevlerde bulunmuş birisi iktidar partisi tarafından Türkiye´ye getirildi. "SARAY ENTRİKALARI" İktidar partisi, faizlerle ilgili başka bir yola girdi. `Rasyonel politikalar uygulayacağız´ dediler. Merkez Bankası´nın bağımsızlığı son derece önemli. Bu bağımsızlıktan rahatsız olan birilerinin söz dinlemiyor diye genç, iyi eğitimli ve küçücük çocuğu olan birinin özel hayatı, ailesi üzerinden giriştiği itibar suikastı doğru bir iş değil. Görevden mi alacaksınız, efendi gibi alın görevden. Yerine kimi istiyorsanız atayın. Bugüne kadar getirdiklerinizden ne hayır gördük de götürdüklerinize medet umalım. Ama bu tip davranışlar hoş değil, bunlar saray entrikaları. Demokrasilerde Merkez Bankası başkanları saray entrikalarıyla değiştirilmez. Demokrasilerde Merkez Bankası başkanı bir yanlış yapıyorsa o yanlış kendi içinde siyaset tarafından değerlendirilir. Piyasaları üzmeden, kimseye güvensizlik yaratmadan doğrusu yapılır. Esas sorun, kendi kanununda 5 yılda bir değişmesi gereken bir makamı, 5 yılda 4 kez değiştiren siyasi iktidarın Türkiye´ye yaptığıdır. Bu kurumda ne itibar ne haysiyet bıraktılar. Şimdi Gaye Hanım´ı da böyle göndersinler. Ben yarın görevden alsa bir şey demem, kendi siyasi tasarrufu. Ama bu tip saray entrikalarıyla yolladınız, yarın iyi yetişmiş bir başkasını davet edeceksiniz bu göreve. Gelir mi? Anasını karıştır, babasını karıştır, daha küçücük annesinden süt emen bebeğini karıştır... Böyle mi Merkez Bankası Başkanı değiştireceksiniz? Böyle işler, demokrasinin olmadığı saraylarda olur. Saray entrikalarına MB´nin ihtiyacı yok" diye konuştu. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.