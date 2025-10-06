Özgür Özel, CHP'ye üye olan Ayşe Kulin'e rozet taktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci ve yazar Ayşe Kulin ile CHP Genel Merkezindeki makamında bir araya geldi.

ÜYELİK FORMUNU İMZALADI

DHA'daki habere göre Özel, CHP’ye üye olan Kulin’e rozet takıp, üyelik formunu imzaladı. Kabulde, eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da yer aldı.