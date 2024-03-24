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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel: Bu seçim sağ-sol seçimi değil

        Özgür Özel: Bu seçim sağ-sol seçimi değil

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Foça'da vatandaşlara seslendi. "Bu seçim sağ-sol seçimi değil, bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi başa getirme seçimi" diyen Özel, "AK Partililer; zamlardan yıldığınızı, bu maaşla geçinemediğinizi, hak ettiğiniz destekleri alamayıp çiftçilikle geçinemediğinizi göstermenin yolu bu yerel seçimdir." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 15:15 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:17
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        Özgür Özel: Bu seçim sağ-sol seçimi değil
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Foça ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında konuştu.

        Özel, partisinin Foça Belediye Başkan adayı Saniye Bora Fıçı'nın, ilçenin ilk kadın belediye başkanlığına aday olduğunu belirterek, gençleşmeye ve kadınların eşit temsiline ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

        İyi ve güçlü yönetim için herkesten oy istediklerini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

        "14 ve 28 Mayıs seçimlerinde çok istediğimiz, hep birlikte çok çalıştığımız, sonucuna çok üzüldüğümüz 1. yüzyılın son seçimini kaybettik ama hepimizin bir tek görevi var, yılmamak, üzülmemek, tükenmemek ve vazgeçmemek. Şimdi ikinci yüzyıla partimiz büyük bir değişim, dönüşümle girdi. İkinci yüzyılın ilk sandığı haftaya şekilleniyor olacak. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde iktidara Atatürk'ün partisini yeniden getirecek kadrolara ve partiye güç vermek, gelecek hafta pazar günü sizlerin elindedir."

        "BU SEÇİM SAĞ-SOL SEÇİMİ DEĞİL"

        "Bu seçim sağ-sol seçimi değil, bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi başa getirme seçimi" diyen Özel, "AK Partililer; zamlardan yıldığınızı, bu maaşla geçinemediğinizi, hak ettiğiniz destekleri alamayıp çiftçilikle geçinemediğinizi göstermenin yolu bu yerel seçimdir." ifadesini kullandı.

        Özel, Foça'yı spor alanında da geliştirmek istediklerini dile getirerek, belediye başkan adayı Saniye Bora Fıçı'dan bir kadın futbol takımı kurulmasını istedi.

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        #Özgür Özel
        #Yerel seçim
        #Son dakika haberler
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