Rusya'da terör saldırısı sebebiyle milli yas ilan edildi: Bazı aileler hâlâ yakınlarını arıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için bugün (24 Mart) bir günlük milli yas ilan edildi.

Milli yas ilan edilmesinin ardından İstiklal Caddesi'ndeki Rusya İstanbul Başkonsolosluğu'nda da bayraklar yarıya indirildi.

Ülkedeki bütün kültür ve eğlence etkinlikleri iptal edilirken reklam panolarında tek bir mumun yer aldığı posterlere yer verildi.

En az 133 kişinin öldüğü ve 154'ten fazla kişinin yaralandığı saldırının ardından ekipler konser salonunda arama faaliyetlerine devam ediyor.

Moskovalılar yaralılar için kan bağışı yapmak için hastanelere akın etti.

İgor Pogadaev adlı adam, ajansa yaptığı açıklamada eşi Yana Pogadaev'in konsere gittikten sonra mesajlarına cevap vermediğini söyledi. Eşinin nerede olduğuna dair bir ipucu arayan Pogadaev, saldırı haberlerini gördükten sonra hızla konser salonuna ulaştığını ancak eşini bulamadığını belirtti.

Pogadaev, “Gidip araştırdım. Herkese sordum. Eşimin fotoğraflarını gösterdim. Kimse bir şey görmemiş. Hiç kimse bir şey demedi” dedi.

Pogadaev, eşinin bildirilen adları açıklanan 154 yaralı ve 50 kurbanın arasında olmadığını belirtti. Yana Pogadaev'in, hayatını kaybeden 133 kişiden biri olmamasını uman adam, araştırmaya devam ettiğini vurguladı.

*Haberin görselleri AP ve DHA tarafından servis edilmiştir.