Barcelona'dan Lamine Yamal için gelen 200 milyon Euro'luk teklife ret!
İspanya La Liga devi Barcelona'nın, 17 yaşındaki yıldız futbolcusu Lamine Yamal için gelen 200 milyon Euro'luk teklifi reddettiği ortaya çıktı.
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Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lamine Yamal için gelen 200 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini açıkladı.
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Laporta ayrıca, 17 yaşındaki kanat oyuncusu dışında 6 oyuncu için daha teklif aldıklarını, ancak genç futbolculardan hiçbirini satmayacağını bildirdi.
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SPORT'a konuşan Laporta, "Lamine Yamal gibi oyuncular için 200 milyon Euro'luk teklifler alıyoruz ve hayır dedik. Çünkü ona güveniyoruz ve bu tür tekliflere açık değiliz" ifadesini kullandı.
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Teklif gelen diğer oyuncuların da isimlerini açıklayan Laporta, "Alejandro Balde, Fermin, çok önemli... Gavi, Pedri, De Jong, Araujo için teklifler aldık... Ama bu oyuncularımızı satmak istemiyoruz. 1 milyar getirirlerse satarım" diye konuştu.
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MARCA: PSG 200 MİLYONLUK TEKLİF HAZIRLADI
İspanyolların ünlü yayın organı Marca, geçtiğimiz haftalarda yayımladığı haberinde, Fransız devi Paris Saint-Germain'in (PSG) Yamal için 200 milyon Euro'luk teklif hazırladığını okuyucularına duyurmuştu.
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Ekvator Ginesi asıllı İspanyol futbolcu Lamine Yamal, bu sezon 39 resmi maçta görev yapıp 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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