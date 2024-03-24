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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona'dan Lamine Yamal için gelen 200 milyon Euro'luk teklife ret! - Futbol Haberleri

        Barcelona'dan Lamine Yamal için gelen 200 milyon Euro'luk teklife ret!

        İspanya La Liga devi Barcelona'nın, 17 yaşındaki yıldız futbolcusu Lamine Yamal için gelen 200 milyon Euro'luk teklifi reddettiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 11:41 Güncelleme: 24.03.2024 - 11:41
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        • 1

          Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lamine Yamal için gelen 200 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini açıkladı.

        • 2

          Laporta ayrıca, 17 yaşındaki kanat oyuncusu dışında 6 oyuncu için daha teklif aldıklarını, ancak genç futbolculardan hiçbirini satmayacağını bildirdi.

        • 3

          SPORT'a konuşan Laporta, "Lamine Yamal gibi oyuncular için 200 milyon Euro'luk teklifler alıyoruz ve hayır dedik. Çünkü ona güveniyoruz ve bu tür tekliflere açık değiliz" ifadesini kullandı.

        • 4

          Teklif gelen diğer oyuncuların da isimlerini açıklayan Laporta, "Alejandro Balde, Fermin, çok önemli... Gavi, Pedri, De Jong, Araujo için teklifler aldık... Ama bu oyuncularımızı satmak istemiyoruz. 1 milyar getirirlerse satarım" diye konuştu.

        • 5

          MARCA: PSG 200 MİLYONLUK TEKLİF HAZIRLADI

          İspanyolların ünlü yayın organı Marca, geçtiğimiz haftalarda yayımladığı haberinde, Fransız devi Paris Saint-Germain'in (PSG) Yamal için 200 milyon Euro'luk teklif hazırladığını okuyucularına duyurmuştu.

        • 6

          Ekvator Ginesi asıllı İspanyol futbolcu Lamine Yamal, bu sezon 39 resmi maçta görev yapıp 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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