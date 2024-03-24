Yunanistan da Panathinaikos un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim hakkında flaş bir gelişme yaşandı.Yunan basını, İmparator lakaplı efsane hocanın TFF başkanlığı için teklif aldığını iddia etti. Pao Pantou da yer alan habere göre; Panathinaikos la sözleşmesi bittikten sonra Türkiye ye dönüp TFF başkanlık koltuğuna oturması için Terim e baskı yapıldığı öne sürüldü.SEZON SONUNU BEKLİYOR Fatih Terim in ise Yunanistan da mutlu olduğu ve şampiyonluk yaşamak istediği belirtilirken, gelen teklifi şimdilik askıya aldığı ifade edildi. 71 yaşındaki teknik adamın, TFF başkanlığı için gelen teklifi sezon sonunda yeniden değerlendirmeye alacağı vurgulandı. Panathinaikos ile 18 maça çıkan Terim, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.Terim li Panathinaikos, play-off sistemi uygulanan Yunanistan Süper Ligi nde liderin 3 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veriyor.