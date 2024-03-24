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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ankara'da istinat duvarı çöktü! Sesleri duyunca kurtuldu

        Ankara'da istinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü

        Başkentte bir inşaatın istinat duvarı gecekondunun üzerine yıkıldı. Evde bulunan Ramazan Dağ, duyduğu sesler nedeniyle son anda dışarı çıkarak kurtuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 13:56 Güncelleme: 24.03.2024 - 14:01
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        İstinat duvarı çöktü! Sesleri duyunca kurtuldu
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        Ankara'da inşaat aşamasındaki bir apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine yıkıldı.

        Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesinde kaba inşaatı yeni tamamlanan 16 katlı apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Gecekonduda bulunan Ramazan Dağ, evin tavanında duyduğu sesler nedeniyle dışarıya çıkarak kurtuldu.

        Dağ'ın yaşadığı evde eşyalar kullanılamaz hale gelirken bahçesindeki kulübede beslediği 3 köpek yavrusu ve kuşları istinat duvarının altında kalarak telef oldu.

        Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

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