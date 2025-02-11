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        Haberler Gündem Güncel Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü bir süredir gördüğü tedavi sonrası ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 23:36 Güncelleme: 11.02.2025 - 23:36
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        Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 ve 16’ıncı dönem CHP, 18 ve 19’uncu dönem SHP, 23 ve 24’üncü dönem DTP milletvekili, 3 dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk’ü bir süredir gördüğü tedavi sonrası ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in de bulunduğu görüşmede Özel’e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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