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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomi üzerinden hükümeti eleştirerek, “31 Mart'ta seçim var, mühür var, yetki var. Sen gereğini yaparsan, eğer bu sefer AK Parti'ye 'yeter artık' derseniz, sarı kart gösterip, kırmızı ışık yakar ve 'bıçak kemiğe dayandı' derseniz, ondan sonra herkes hesabını ona göre yapacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Afyonkarahisar'daki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Kent merkezindeki açılış törenine seçim otobüsü ile gelen Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye başkan adayı Burcu Köksal'a destek istedi. Seçim otobüsünden konuşan Özel, ekonomiye değindi. Özgür Özel, "Değişimin heyecanı yaşanıyor, Afyonkarahisar'da 75 yıl sonra belediyeyi almanın heyecanını yaşıyoruz. Heyecan önemli ama sıkıntı büyük. Ciddi bir ekonomik sıkıntı ve krizin içindeyiz. 31 Mart'a kadar hükümet bekliyor. Ama sonrası için Mehmet Şimşek'in dilinin altındaki baklayı duydunuz. Diyor ki; 'Sıkı para politikası uygulayıp, kemerleri sıkacağız ve acı reçeteyi içireceğiz.' 1 Nisan oldu da eğer AK Parti yine Afyonkarahisar Belediyesi'ni aldıysa 2 Nisan günü ne emekliyi duyarlar, ne işçiyi, ne esnafı, ne işsizi, ne öğrenciyi duyarlar, kimseyi duymazlar. 1 Nisan olduysa ertesi gün yapacak bir şey yok. 1 Nisan'dan bir gün önce 31 Mart'ta seçim var, mühür var, yetki var. Sen gereğini yaparsan, eğer bu sefer AK Parti'ye 'yeter artık' derseniz, sarı kart gösterip, kırmızı ışık yakar ve 'bıçak kemiğe dayandı' derseniz, ondan sonra herkese hesabını ona göre yapacaktır" dedi.

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'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL İLE 2,5 ÇEYREK ALTIN ALINIYOR'

Bugün iktidardaki gücü, genel iktidarı yerele dengelemek zorunda olduklarını söyleyen Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Bunu yapmadığımız takdirde kimsenin bizi, sesimizi duyacağı yok. Ondan sonra uzun süre, seçim de yok dönüp size bakacak kimse de yok. Bakın en büyük sıkıntıyı emekliler çekiyor. 10 bin TL alan emeklilerin neredeyse yüzde 70'i en düşük emekli maaşı ile geçinmeye çalışıyor. Ben Türkiye'nin dört bir yanında nasıl bir sorun olduğunu söylüyorum ve oradaki örneklerle anlatıyorum. Cepteki en büyük banknot 200 TL. 200 TL ilk çıktığında 131 dolar alıyordu. Şimdi ise aynı 200 TL 6 dolar alıyor. 131 dolardan 6 dolara düşmüş paramızın değeri. Afyonkarahisar'ın en meşhur ürünü, sucuğu. Geçen sene kilosu 395 TL, bu sene 875 TL. En düşük emekli maaşı geçen yıl 7 bin 500 TL idi ve 19 kilo sucuk alıyordu. Bu sene 10 bin TL ama 11 kilo sucuk alıyor. Ramazan mübarek gün geliyor, hükümet emeklinin iftar ve sahur sofrasından 8 kilo sucuğu çalmış. Yazıklar olsun bu hükümete. Emekliler, Tayyip Bey geldiğinde 2002'de en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bu parayla 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 10 bin TL ile 2,5 çeyrek altın alıyor. Ben Tayyip Bey’e diyorum ki emekli kart çıkaralım. Emekliye verilmeyen 17 bin TL ile 10 bin TL'nin farkını her emeklinin maaşına 7 bin TL olarak yatıralım. Ayrıca elektrik, su ve doğal gazı emeklilere yüzde 25 ile 40 arasında indirimli verelim. O diyor ki; '7 bin TL'yi bile veremeyiz, 1,4 trilyon para gerekiyor, bizde böyle bir para yok' diyor. Tayyip Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinde 1,4 trilyon yoksa vay bizim halimize, sen kasayı boşalttıysan ben bilmem. Ben hesabı yaptım, 1,4 triyon değil, yarısı 700 milyar verildiğinde bu iş çözülecek ama 'vallahi yok' diyor."

'O MADEN ŞİRKETİNİN 222 MİLYON TL'LİK VERGİ BORCUNU AFFETMİŞ'

Erzincan'ın iliç ilçesinde yaşanan maden faciasındaki şirketin geçen yıl 222 milyon TL'lik vergi borcunun affedildiğini iddia eden Özel, "Emekliye yok ya İliç'te madende dağ kaydı 9 işçiyi götürdü. O maden şirketinin 222 milyon TL'lik vergi borcunu affetmiş. Türkiye'de geçen sene 692 milyon, zenginlerin vergisini plan bütçe komisyonuna verdikleri önergeyle AK Parti ve MHP'liler bu vergiden vazgeçiyorlar. Neymiş, altın şirketine, 5'li çeteye teşvikmiş. Size bulamadığı parayı 5'li çeteye, yandaşlara, katil maden şirketine buluyor. 1000 odalı, uçan saraya, yazlık saraya ve kışlık saraya buluyor. Emekliye 'yok' diyor. O zaman ne yapacağız sandık gelince de emekliler Tayyip Bey’e yok diyecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasının ardından ilçe ve beldelerdeki adayların tanıtımını yaparak Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti. Özgür Özel, ardından Uşak'a hareket etti.