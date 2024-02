Özgür Özel: 31 Mart'ta gerekli cevabı verecekler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da temaslarda bulundu. Partisinin aday tanıtım toplantısı için kente gelen Özel, Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'ndeki toplantının ardından İhsaniye Mahallesi'ndeki Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nin açılışına katıldı.

Özel, açılışta yaptığı konuşmada, müzenin kurulmasına öncülük eden 26. Dönem CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'e ve ona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Fotoğraf: AA

“HER SİYASİ GÖRÜŞTEN İNSANA AÇIK OLDUĞUNU İFADE ETMEK İSTERİZ”

Bu müzenin yaşatılması için eczacılara, diş hekimlerine ve doktorlara önemli görevler düştüğünü belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eczacı odaları, sürekli evlerinde geçmişten değerli olduğunu düşündükleri birtakım materyalleri, ilaçları, reçeteleri getiren ve 'Bunları ne yapalım?' diye danışılan yerlerdir. Özel müzeler var ama Türkiye'deki en kapsamlı sağlık müzesi burası olunca artık herhalde bizim de temel başvuracağımız katkı sağlayacağımız yapı burası olacak. Burasının her siyasi görüşten insana açık olduğunu ifade etmek isteriz. Bu meseleleri siyaset üstü değerlendiririz ve her görüşten, her partiden siyasileri de buraya sahip çıkmaya davet ediyorum."

Konuşmaların ardından beraberindekilerle açılış kurdelesini kesen Özel, müzeyi gezdi.