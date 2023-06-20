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Özgür Özberk'e maganda şiddeti

Özgür Özberk, yaya geçidinden süratli geçtiği için uyardığı sürücü tarafından darbedildi. Oyuncu, "Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım" açıklamasında bulundu

Giriş: 20.06.2023 - 08:48 | Güncelleme: ABONE OL
Özgür Özberk'e maganda şiddeti - Son dakika magazin haberleri
Ünlü oyuncuya maganda şiddeti
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HABERTURK.COM

Oyuncu Özgür Özberk, talihsiz bir olay yaşadı. Özberk, yaya geçidinden süratli geçtiği için uyardığı sürücü tarafından darbedildiğini dile getirdi. Şiddete uğradığını ifade eden Özgür Özberk, boyunlukla sedyeye uzanmış halde çekilen fotoğrafını paylaştı.

"DİKKAT ETSENE' DEDİĞİM İÇİN DARBEDİLDİM"

Konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklamada bulunan oyuncu, "Yaya geçidine hızla giren araca "Kardeşim, dikkat etsene' dediğim için darbedildim. Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Yeminle bu ülkede şansa yaşıyoruz. Problem Suriyeli, Afgan problemi değil, vicdan problemi... İyiyim ama bıktım bu ülkedeki gündelik saçmalıklardan..." şeklinde konuştu.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

48 yaşındaki Özberk, ayrıca takipçilerini, "Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi..." sözleriyle uyarmayı da ihmal etmedi.

Takipçilerinden Özgür Özberk'e geçmiş olsun mesajları yağdı.

Fotoğraflar: Instagram

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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