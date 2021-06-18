"BİZ BÖYLE KALDIK"

Özgür Ozan, 5 yaşındaki oğlu ile verdiği pozu, "Biz böyle kaldık! Bildiğiniz bir sağlık kuruluşu varsa haber verir misiniz?" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Baba-oğulun keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.