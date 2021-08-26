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Özgür Ozan'ın yeni imajı: Bekliyoruz bakalım! - Magazin haberleri

Özgür Ozan'ın yeni imajı

Saçını ve sakalını uzatan ünlü oyuncu Özgür Ozan, yeni imajını, "Bekliyoruz bakalım" notuyla Instagram'dan paylaştı

26.08.2021 - 13:31 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Uzun yıllardır 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Hüsnü Çoban' karakterine hayat veren Özgür Ozan, imaj değiştirdi. Ali Demir ve Derin Deniz adında iki çocuğu olan Ozan, yeni projesi için objektif karşısına geçmeden önce saçını ve sakalını uzattı.

  • "BEKLİYORUZ BAKALIM"

    Uzattığı saçlarını toplayan ve tatilde bronzlaşan ünlü oyuncu, son halini de Instagram'dan paylaştı. 55 yaşındaki Özgür Ozan, 206 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflara, "Bekliyoruz bakalım." notunu düştü.

  • "GENÇLEŞMİŞSİN"

    Takipçileri ise yeni stili ile dikkat çeken Ozan'ın paylaşımlarına, "Senin yaşın gittikçe geriye gidiyor", "Gençleşmişsin" ve "Çok yakışmış" gibi yorumlarda bulundu.

  • "Deli Duran, "Yanlış Saksının Çiçeği" ve "Dedemin Fişi" adlı projelerde yer alan ünlü oyuncu, 2002-2019 yılları arasında yayımlanan "Çocuklar Duymasın"da ise "Selami" karakterine hayat vermişti.

  • Özgür Ozan, 2005 yılında Neslihan Uğur ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri süren çiftin iki çocuğu var.

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