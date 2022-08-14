Ünlü oyuncu Özgür Ozan, baba acısıyla sarsıldı. 56 yaşındaki Ozan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz hafta babasını kaybettiğini duyurdu.

Babasının fotoğrafını yayınlayan Özgür Ozan, duygularını "İnsan, babası ölünce büyürmüş! Bugün bir hafta..."sözleriyle ifade etti.

Acı haber sonrası Ozan'ın takipçileri, ünlü oyuncuya başsağlığı mesajlarında bulundu.