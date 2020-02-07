Mansur, "Bir tasarımcı olarak tüm kaygılarımdan sıyrılıp, kendim için yaptığım ilk koleksiyon. Burada Özgür Masur kadınının zihinlere kazınan feminen çizgisini, maskülen tavra taşıdığımız yeni bir denemeyi de beraberinde getirdik. Benim için tasarımlarımda bu kırılımı görmek, en büyük engeldi ve büyük bir hazzı da beraberinde getirdi" şeklinde konuştu.