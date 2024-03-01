Özgür Akgül'den 'Hediye'

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Özgür Akgül, ilk albümü 'Hediye'yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Akgül'ün kendi bestelerinin ve düzenlemelerinin yanı sıra geleneksel ezgilerin de yer aldığı albüme ismini veren 'Hediye' şarkısı, Akgül'ün hem büyükannesine ve köklerine bir saygı duruşu sunarken hem de sanatçının İstanbul’a olan özlemini yansıtıyor.

Göksun Çavdar, Hasan Gözetlik gibi değerli müzisyenlerin katkılarının da yer aldığı Özgül Akgül’ün 'Hediye'de Türkiye'nin önde gelen yaylı topluluklarından İstanbul Strings de yer alıyor.

Özgür Akgül, 'Hediye' albümünün canlı performansları gerçekleştirmek için kurduğu 'Schnieke', İstanbul'dan 'Aman Doktor', Ege'den 'Kadıoğlu', ve Roman düğünlerinin kıvrak ritimleriyle bezeli 'Gayda' gibi geleneksel müzikleri, caz, dub ve elektro gibi çağdaş tınılarla yeniden yorumlayacak.

Özgül Akgül, ilk konserini ise 9 Mart 2024 tarihinde Berlin'de verecek.