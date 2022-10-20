"EN GÜZEL HEDİYEM"

Bebeklik fotoğrafını yayınlayan Özgün Uğurlu, gönderisine "En güzel hediyem ailemle bir arada olmak. Dünyanın en güzel hisleri sevmek ve sevilmek. Mesaj göndererek, arayarak varlığını ve sevgisini hissettiren herkese teşekkürler" notunu düştü.