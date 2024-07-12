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        Haberler Magazin Özgü Namal, rolü için saçlarını sarıya boyattı - Magazin haberleri

        Özgü Namal, rolü için saçlarını sarıya boyattı

        Özgü Namal, 'Sarı Zarflar' adlı film projesi için değiştirdiği imajıyla sosyal medyada oldukça dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 12:38 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:49
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          Özgü Namal, imaj değişikliğine gitti.

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          Siyah ve uzun saçlarıyla hafızalarda yer edinen Özgü Namal, imajını değiştirmesinin nedeni yeni filmindeki rolü.

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          Özgü Namal, İlker Çatak'ın yönettiği 'Sarı Zarflar'da başrolü Tansu Biçer ile paylaşırken üniversitede dramatik sanatlar profesörü olan 'Derya' karakterini canlandırdı.

          Fotoğraflar: Instagram, DHA

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