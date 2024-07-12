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        4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!

        İstanbul Maltepe'de yol çalışması yapan 4 işçinin ölümüne neden olan sürücü hakkındaki karar açıklandı. Davada mimar Atilla Mert Çukacı'ya 10 yıl hapis cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:45 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:14
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        4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!
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        Maltepe'de yol çalışması yapan 4 işçiye çarparak ölmelerine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücünün 10 yıl hapse çarptırılmasına karar verildi.

        AA'da yer alan habere göre Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Atilla Mert Çukacı, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        MAKAS ATTI, KONTROLDEN ÇIKTI

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü Maltepe Altıntepe İETT durağı mevkiine geldiğinde, önündeki araçlara selektör yapıp makas atarak seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, emniyet şeridi üzerindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına yol bakım, onarım ve bariyer tamiri yapan alt taşeron firması çalışanları Sinan Demirok, Barış Ten, Mehmet Alptekin ve Hamdi Alptekin'e çarparak olay yerinde yaşamlarını yitirmelerine neden olduğunu ifade etti.

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        Sanık Çukacı'nın, kazanın ardından trafik ekiplerince yapılan ölçümde 0.55 promil alkollü olduğu belirtilen mütalaada, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması istendi.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Atilla Mert Çukacı'yı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapse çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın sürücü belgesinin de 3 yıl süreyle geri alınmasını kararlaştırdı.

        NE OLMUŞTU?

        Maltepe'de 24 Mayıs 2023'te, Atilla Mert Çukacı (29), kullandığı otomobil ile D-100 Güney Yol Ankara istikameti yönünde seyir halindeyken, Altıntepe İETT durağı mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, emniyet şeridi üzerinde yol bakım onarım ve bariyer tamiri yapan Sinan Demirok (41), Barış Ten (25), Mehmet Alptekin (43) ve Hamdi Alptekin'e (38) çarparak ölmelerine neden olmuştu.

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        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma aşamasındaki ifadesinde yaklaşık 90 kilometre hızla orta şeritte seyir halindeyken önündeki aracı geçmek için sol şeride girdiğini, önündeki aracın yavaş olması nedeniyle tekrar orta şeride geçmek istediği sırada ne olduğunu anlayamadan, direksiyon hakimiyetini kaybettiğini anlatan Çuhacı, savrulup trafikte ters yöne bakar halde durduğunu, olayın çok ani geliştiğini, trafikte makas atmadığını, sollama amacıyla şerit değiştirdiğini, olaydan yaklaşık 3 saat önce bir tane içki içtiğini ve sarhoş olmadığını belirtti.

        İddianamede, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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        #Atilla Mert Çukacı
        #son dakika
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