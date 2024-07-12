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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Arkadaşını 7 kez bıçaklayıp öldürdü! İşte cinayetin nedeni | Son dakika haberleri

        Arkadaşını 7 kez bıçaklayıp öldürdü! İşte cinayetin nedeni!

        Bursa'da, dün 44 yaşındaki Sedat Keskin, 24 yaşındaki arkadaşı Emre Kacır'ı 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kısa süre sonra polis tarafından yakalanan katil zanlısı Keskin, ifadesinde cinayetin nedenini anlattı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:34 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:34
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        7 kez bıçakladı! Arkadaş katili cinayeti anlattı!
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde olay, dün saat 04.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Emre Kacır (24), arkadaşı Sedat Keskin'in evine gitti.

        7 DEFA ARKADAŞINI BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre taraflar arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sedat Keksin, mutfaktan aldığı bıçakla Kacır'ı 7 yerinden bıçakladı.

        EVDEN KOŞARAK ÇIKTI CADDEYE YIĞILDI

        Emre Kacır, evden koşarak çıktığı caddede yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kacır, kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa süre sonra yakalayıp, gözaltına aldı.

        "ALACAĞIM VARDI VERMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

        Emniyetteki ifadesinde, "Alacağım vardı, istedim. Vermeyeceğini söyledi ve bana hakaret etti. Ben de bir anlık öfkeyle elimdeki bıçağı, sağa sola salladım. Öldüğünü sonradan öğrendim" diyen Keskin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        #Bursa
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