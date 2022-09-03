Özgü Namal'dan gülücüklü yanıt

Namal, bir gün sonra ise çocuklarıyla plaja inmişti. Denize girmek yerine çocuklarıyla ilgilenen 43 yaşındaki oyuncu, ardından arkadaşlarıyla sahilde sohbet etmişti. Yaklaşık iki yıl önce eşinin vefatıyla sarsılan Namal, daha sonra evinin yolunu tutmuştu.