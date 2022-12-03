'Yunus Çocuk'un galası yapıldı

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Geceye 'Yunus Çocuk' filmini izlerken çocukların neşesi ve kahkahaları eşlik etti. Seslendirme kadrosunda olan Özge Yağız ile sevgilisi Gökberk Demirci de galaya katıldı.

"AİLECE İZLENMESİ GEREKEN BİR FİLM" SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'da 'Büşra' karakterine hayat veren Yağız, "Benim için animasyon filmi seslendirmek çok heyecan vericiydi. Hayatımda bir ilke 'Yunus Çocuk' filmiyle imza attım. Tadı damağımda kaldı ve devam filminde yine birlikte olacağız. Çok emek verilerek yapılmış olan 'Yunus Çocuk' animasyon filmine herkesi davet ediyorum. Mutlaka ailece izlenmesi gerek bir film" dedi.

"BAZEN GÖZYAŞI AKITMAK İLAÇ OLUR" En çok etkilendiği sahne sorulduğunda ünlü oyuncu, "Filmde bir yerde gözyaşlarının aslında ilaç olduğunu anlatan bir sahne vardı. Ben o sahnede gerçekten çok duygulandım. Bazen gözyaşı akıtmak gerçekten ilaç olur" diyerek, film ile alakalı deneyimlerini paylaştı. TÜRKİYE - İRAN ORTAK YAPIMI