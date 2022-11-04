Türkiye - İran ortak yapımı

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Türk – İran ortak yapımı olan animasyon filmi 'Yunus Çocuk', gösterime girdiği her ülkede gişe rekorları kırdı. Şimdi ise 2 Aralık 2022’de CGV Mars tarafından dağıtımı üstlenilen film Türk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Birbirinden ünlü isimlerin seslendirdiği 'Yunus Çocuk', geleneksel animasyon çizgi filmlerine göre çok daha yüksek teknoloji kullanılarak hazırlanmıştır.

Dünyanın en büyük animasyon firmalarının milyar dolarlık animasyonlarını aratmayacak kalitede olan 'Yunus Çocuk', izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ayrıca 'Yunus Çocuk' animasyon filmiyle "Sadece Hollywood yapar" ön yargısı da kırılıyor.

'YUNUS ÇOCUK'UN KONUSU NEDİR? Okyanus altında balıklarla büyüyen bir bebek. Onların dünyası rengarenk, eğlenceli ve sevgi dolu. Hiç fark etmedi kendisinin insan olduğunu. Çünkü onu bulan Nana (anne yunus) ona kendi yavrusu gibi baktı; onu sevdi ve tüm kötülüklerden korudu.

Ama Yunus Çocuk oraya ait değildi ve bunu anladığında gerçeğin peşine düştü. İşte o zaman Yunus Çocuk’u okyanusun derinliklerinde istemeyen ahtapotun eline büyük bir koz geçti ve onu balık olmadığı için karaya sürgüne göndermeye karar verdi.

Ama peki ne olmuştu da Yunus Çocuk okyanusta büyümüştü ve yaşayabilmişti? Macera yeni başlıyordu… Tek öğrenebildiği şeyse bir uçak kazası, enkazın olduğu yerde bulduğu kolye ve kolyenin üzerinde resmini gördüğü o kadın…

SES KADROSU ve SESLENDİRDİKLERİ KARAKTERLER Burak Sergen (Dobi), Esra Bilgiç (Nana), Yetkin Dikinciler (Kaptan Murvarid), Uras Benlioğlu (Kirpi Balığı), Özge Yağız (Mia), Ömer Faruk Çalışkan (Yunus Çocuk), Didem Atlıhan (Kartopu), Ali Nuri Türkoğlu (Kaptan Nubar), Atilla Şendil (Ahtapot), Bahtiyar Engin (Bilge Kaplumbağa), Bedia Ener (Büyükanne Zar), Osman Doğan (Gulam), Selen Öztürk (Milya), Rüzgâr Aksoy (Uçan Balık), Zeynep Kankonde (Zupa), Uras Benlioğlu (Kirpi Balığı), Orçun İynemli (Yılan Balığı), Doğu Aytun (Kara Herkül), Dündar Müftüoğlu (Gorti), Galip Erdal (Fasid), Gökmen Bayraktar (Jasim), Özgür Özdural (Yengeç), Altan Alkan (Balıkçı) 'Yunus Çocuk', 2 Aralık 2022'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.