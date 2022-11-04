Türkiye - İran ortak yapımı

Türk – İran ortak yapımı olan animasyon filmi 'Yunus Çocuk', gösterime girdiği her ülkede gişe rekorları kırdı. Şimdi ise 2 Aralık 2022’de CGV Mars tarafından dağıtımı üstlenilen film Türk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Birbirinden ünlü isimlerin seslendirdiği 'Yunus Çocuk', geleneksel animasyon çizgi filmlerine göre çok daha yüksek teknoloji kullanılarak hazırlanmıştır.
Dünyanın en büyük animasyon firmalarının milyar dolarlık animasyonlarını aratmayacak kalitede olan 'Yunus Çocuk', izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ayrıca 'Yunus Çocuk' animasyon filmiyle "Sadece Hollywood yapar" ön yargısı da kırılıyor.
'YUNUS ÇOCUK'UN KONUSU NEDİR?
Okyanus altında balıklarla büyüyen bir bebek. Onların dünyası rengarenk, eğlenceli ve sevgi dolu. Hiç fark etmedi kendisinin insan olduğunu. Çünkü onu bulan Nana (anne yunus) ona kendi yavrusu gibi baktı; onu sevdi ve tüm kötülüklerden korudu.
Ama Yunus Çocuk oraya ait değildi ve bunu anladığında gerçeğin peşine düştü. İşte o zaman Yunus Çocuk’u okyanusun derinliklerinde istemeyen ahtapotun eline büyük bir koz geçti ve onu balık olmadığı için karaya sürgüne göndermeye karar verdi.
Ama peki ne olmuştu da Yunus Çocuk okyanusta büyümüştü ve yaşayabilmişti? Macera yeni başlıyordu… Tek öğrenebildiği şeyse bir uçak kazası, enkazın olduğu yerde bulduğu kolye ve kolyenin üzerinde resmini gördüğü o kadın…
SES KADROSU ve SESLENDİRDİKLERİ KARAKTERLER
Burak Sergen (Dobi), Esra Bilgiç (Nana), Yetkin Dikinciler (Kaptan Murvarid), Uras Benlioğlu (Kirpi Balığı), Özge Yağız (Mia), Ömer Faruk Çalışkan (Yunus Çocuk), Didem Atlıhan (Kartopu), Ali Nuri Türkoğlu (Kaptan Nubar), Atilla Şendil (Ahtapot), Bahtiyar Engin (Bilge Kaplumbağa), Bedia Ener (Büyükanne Zar), Osman Doğan (Gulam), Selen Öztürk (Milya), Rüzgâr Aksoy (Uçan Balık), Zeynep Kankonde (Zupa), Uras Benlioğlu (Kirpi Balığı), Orçun İynemli (Yılan Balığı), Doğu Aytun (Kara Herkül), Dündar Müftüoğlu (Gorti), Galip Erdal (Fasid), Gökmen Bayraktar (Jasim), Özgür Özdural (Yengeç), Altan Alkan (Balıkçı)
'Yunus Çocuk', 2 Aralık 2022'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!