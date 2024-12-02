Özge Yağız: İş ve aşkı ayırmak gerekiyor

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu çift Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

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Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül, geçtiğimiz günlerde 52'ncisi düzenlenen Uluslararası EMMY Ödülleri'ne katılmıştı. Yağız; "Harika geçti, güzel bir deneyimdi. Haluk Bilginer ile bir araya gelebilmek bizim için gururdu. Onunla birlikte bir projede yer aldığım için mutluyum. Ödül töreni çok keyifli geçti. Bol bol da gezdik, yedik" dedi.

2024'ün kendileri için keyifli ve verimli geçtiğini dile getiren Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül, ilişkileri hakkında ilk kez konuştu. Özge Yağız; "Görüntü vermeme adına bir çabamız yoktu açıkçası. İş ve özel hayatı bazen ayırmak gerekiyor. Biz bunu en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.