Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Özge Yağız: İş ve aşkı ayırmak gerekiyor - Magazin haberleri

        Özge Yağız: İş ve aşkı ayırmak gerekiyor

        Özge Yağız, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Berkay Akgül ile Etiler'de görüntülendi. Yağız; "Görüntü vermeme adına bir çabamız yoktu açıkçası. İş ve özel hayatı bazen ayırmak gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 10:18 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İş ve aşkı ayırmak gerekiyor'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu çift Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

        Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül, geçtiğimiz günlerde 52'ncisi düzenlenen Uluslararası EMMY Ödülleri'ne katılmıştı. Yağız; "Harika geçti, güzel bir deneyimdi. Haluk Bilginer ile bir araya gelebilmek bizim için gururdu. Onunla birlikte bir projede yer aldığım için mutluyum. Ödül töreni çok keyifli geçti. Bol bol da gezdik, yedik" dedi.

        2024'ün kendileri için keyifli ve verimli geçtiğini dile getiren Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül, ilişkileri hakkında ilk kez konuştu. Özge Yağız; "Görüntü vermeme adına bir çabamız yoktu açıkçası. İş ve özel hayatı bazen ayırmak gerekiyor. Biz bunu en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.

        Bu kez olmadı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özge Yağız
        #Burak Berkay Akgül

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Putin Merkel'den özür diledi
        Putin Merkel'den özür diledi
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        Biden, oğlu Hunter için af yetkisini kullandı
        Biden, oğlu Hunter için af yetkisini kullandı
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        16 yıl önce "tacizci" diye linçle can verdi! Sıcak gelişme!
        16 yıl önce "tacizci" diye linçle can verdi! Sıcak gelişme!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        Rapor parasında tabanda eşitlik
        Rapor parasında tabanda eşitlik
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Genç futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi
        Genç futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi
        Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı
        Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı
        Habertürk Anasayfa