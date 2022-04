"ENERJİMİN KAYNAĞI İNANÇ"

Pozitif ve güler yüzlü hali ile dikkat çeken Yağız, enerjisinin kaynağı hakkında da konuştu. Ünlü isim, "İnanç sanırım. Hissettiğim her duyguya, kafamda oluşan her düşünceye çok inanırım. Doğru şeylerin eninde sonunda bizi bulduğuna inanıyorum. Bu yüzden enerjimi en iyisini yaptığımdan emin olmaya harcıyorum, geriye kalan her şeyi akışına bırakıyorum." dedi.

Özge Yağız, ayrıca kendisini, "Duygusal, çalışkan, doğal..." olarak tanımladı.