Özge Yağız'dan aldatma iddiasına yanıt
Eski sevgilisi Gökberk Demirci'yi rol arkadaşı Burak Berkay Akgül ile aldattığı iddia edilen Özge Yağız, konuyla ilgili açıklama yaptı: Hayatımda kimse yok
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Özge Yağız, kendisi gibi oyuncu olan Gökberk Demirci ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz ay sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Yağız, nikâh hazırlıklarına başlamıştı. İkili, kısa bir süre sonra yollarını ayırdı.
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İHANET İDDİASI
O günlerde Özge Yağız'ın rol arkadaşı Burak Berkay Akgül da sevgilisi Hira Koyuncuoğlu ile ilişkisini noktaladı. Birkaç gün önce, Yağız'ın Gökberk Demirci ile beraber olduğu dönemde Akgül ile de birliktelik yaşamaya başladığı, evlilik hazırlıkları yaptığı sevgilisini aldattığı iddia edildi.
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"HAYATIMDA KİMSE YOK"
İhanet iddiaların ardından Özge Yağız, konuyla ilgili bir açıklama yaptı: Tüm ekip arkadaşlarımla gönül vererek çalıştığımız yeni bir işin heyecanını yaşıyorum. Bir ilişkim vardı, bir ay önce karşılıklı konuşarak ayrıldık. Hayatımda da kimse yok" dedi.
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"ÜZGÜNÜM"
Özge Yağız, açıklamasını, "Konuşulanlar nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalmaktan dolayı üzgünüm. Sadece herkes için saygı bekliyorum" şeklinde tamamladı.
Fotoğraflar: Instagram