Özge Yağız'dan aldatma iddiasına yanıt

"HAYATIMDA KİMSE YOK"



İhanet iddiaların ardından Özge Yağız, konuyla ilgili bir açıklama yaptı: Tüm ekip arkadaşlarımla gönül vererek çalıştığımız yeni bir işin heyecanını yaşıyorum. Bir ilişkim vardı, bir ay önce karşılıklı konuşarak ayrıldık. Hayatımda da kimse yok" dedi.