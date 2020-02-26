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Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, Instagram'dan kendisine gelen mesaj karşısında kayıtısız kalmadı.

Ulusoy, Instagram'ın DM kısmından bir takipçisinin hiçbir şey belirtmeden para istediği metni paylaşarak, "Arkadaş net. Lafı da uzatmamış Iban’ı koymuş alta. Allah'tan mısınız? diye bir soru eki var. Ufak da olsa bir nezaket kırıntısı... Oldu arkadaşım hemen ya…" ifadelerini kullandı.