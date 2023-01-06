Kamera kayıtları bekleniyor

Elif Nasır, 4 Aralık'ta Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda cipiyle marketten alışveriş yaptıktan sonra evine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan, avukatlık yapan emekli albay Haydar Ulusoy'a çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan Elif Nasır ise tutuklanmıştı.
2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ
Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. İddianamede, aniden karşısına çıkan Haydar Ulusoy'a araçla çarptığını söyleyen Elif Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Ayrıca mahkumiyet halinde sürücünün ehliyetine 3 yıla kadar el koyulması istendi. İddianame, Ankara 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
İDDİANAME İADE EDİLDİ
Mahkeme, kazaya ilişkin mobese kameraları ile Haydar Ulusoy'un kaza öncesi alışveriş yaptığı iddia edilen marketin güvenlik kamerası görüntülerinin dosyada bulunmaması ve soruşturma aşamasında kaza yerinde keşif yapılmadığı gerekçesiyle iddianameyi savcılığa iade etti.
Savcılık, mahkemenin talep ettiği görüntülerin bulunmadığını belirterek, iddianameyi tekrar mahkemeye gönderdi.
Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, mahkemenin itirazını değerlendirerek iddianamenin kabul edilip, edilmemesine karar verecek.
Fotoğraflar: DHA