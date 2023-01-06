Kamera kayıtları bekleniyor

Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. İddianamede, aniden karşısına çıkan Haydar Ulusoy'a araçla çarptığını söyleyen Elif Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ayrıca mahkumiyet halinde sürücünün ehliyetine 3 yıla kadar el koyulması istendi. İddianame, Ankara 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme, kazaya ilişkin mobese kameraları ile Haydar Ulusoy'un kaza öncesi alışveriş yaptığı iddia edilen marketin güvenlik kamerası görüntülerinin dosyada bulunmaması ve soruşturma aşamasında kaza yerinde keşif yapılmadığı gerekçesiyle iddianameyi savcılığa iade etti.

İSYAN ETTİ: ALLAH'IM SEN BİZLERİ BU İNSANLARDAN KORU!