Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Özge Ulusoy'ın babasının vefat ettiği kazayla ilgili kamera kayıtları bekleniyor - Magazin haberleri

Özge Ulusoy'ın babasının vefat ettiği kazayla ilgili kamera kayıtları bekleniyor

Elif Nasır, Ankara'da, manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'a cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı. Nasır hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, kaza anını gösteren kamera kayıtlarının dosyada olmaması nedeniyle mahkemece iade edildi

Giriş: 06.01.2023 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL
Özge Ulusoy'ın babasının vefat ettiği kazayla ilgili kamera kayıtları bekleniyor - Magazin haberleri
Kamera kayıtları bekleniyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Elif Nasır, 4 Aralık'ta Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda cipiyle marketten alışveriş yaptıktan sonra evine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan, avukatlık yapan emekli albay Haydar Ulusoy'a çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan Elif Nasır ise tutuklanmıştı.

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. İddianamede, aniden karşısına çıkan Haydar Ulusoy'a araçla çarptığını söyleyen Elif Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ayrıca mahkumiyet halinde sürücünün ehliyetine 3 yıla kadar el koyulması istendi. İddianame, Ankara 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İDDİANAME İADE EDİLDİ

Mahkeme, kazaya ilişkin mobese kameraları ile Haydar Ulusoy'un kaza öncesi alışveriş yaptığı iddia edilen marketin güvenlik kamerası görüntülerinin dosyada bulunmaması ve soruşturma aşamasında kaza yerinde keşif yapılmadığı gerekçesiyle iddianameyi savcılığa iade etti.

Savcılık, mahkemenin talep ettiği görüntülerin bulunmadığını belirterek, iddianameyi tekrar mahkemeye gönderdi.

Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, mahkemenin itirazını değerlendirerek iddianamenin kabul edilip, edilmemesine karar verecek.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İsyan etti: Allah'ım sen bizleri bu insanlardan koru!
İsyan etti: Allah'ım sen bizleri bu insanlardan koru!
Acısı hiç azalmadı
Acısı hiç azalmadı
O sürücü hakkında dava
O sürücü hakkında dava
Bir deri bir kemik kaldı!
Bir deri bir kemik kaldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.