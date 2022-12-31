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Özge Ulusoy'un acısı hiç azalmadı - Günün magazin haberleri

Özge Ulusoy'un acısı hiç azalmadı

5 Aralık'ta babası Haydar Ulusoy'un hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan Özge Ulusoy, duygusal bir mesaj kaleme aldı. Ulusoy, "Hoşça kal' demiyorum, elbet kavuşacağız… Kusursuz bir baba, harika bir eş, mükemmel bir insan olduğun için teşekkür ederim" dedi

Giriş: 31.12.2022 - 14:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Özge Ulusoy, babası Albay Haydar Ulusoy'un vefatı ile sarsılmıştı. Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarparak, hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

  • "HOŞÇA KAL DEMİYORUM, ELBET KAVUŞACAĞIZ"

    Zor günler geçiren Ulusoy, babasıyla birlikte çekilen eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Haydar Ulusoy'u yad eden Özge Ulusoy, duygusal bir mesaj kaleme aldı. Ulusoy, paylaşımına şu notu düştü:

    Kalbim... Seni bu evrendeki tüm sevgilerden daha çok seviyorum… Benimlesin biliyorum, hissediyorum… 'Hoşça kal' demiyorum, elbet kavuşacağız… Kusursuz bir baba, harika bir eş, mükemmel bir insan olduğun için teşekkür ederim. Senin kızın olmak bir gurur. Sana tüm hakkım helal babacığım, umarım sen de bizleri izleyip, gururlanıyorsundur. Hep yaptığın gibi… Annem bize emanet, sen de oradan bizleri koru olur mu? Mekanın cennet olsun, Allah rahmet eylesin... Kızın 'Fındıka Hanım'…

  • "ŞÜKÜRLER OLSUN BÖYLE BİR İNSANIN EVLADIYIM"

    5 Aralık'ta yaşamını yitiren Haydar Ulusoy, İstanbul Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmişti.

    Cenaze töreninde konuşan Özge Ulusoy, babasının çok iyi bir insan olduğunu dile getirerek, “Babamı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Bu dünyada yaşayan bir melekti. Birçok insana aş verdi, iş verdi, korudu, kolladı. Bir insandan bile beddua almadığına çok eminim. Anneme çok iyi bir eş, bize çok iyi bir baba oldu. Herkes burada onu ne kadar çok seviyor, görüyorum" demişti.

  • Ulusoy, ayrıca, "Herkesin hakkında neler düşündüğünü de biliyorum. Okuyorum, hiç tanımayan insanlar bana ulaştılar; babamın ne kadar iyi bir insan olduğundan bahsediyorlar. Şükürler olsun; böyle bir insanın evladıyım. Damarımda, hücremde her şeyimde bırakıp, gittiğine inanmıyorum. Benim içimde yaşayacak ve gidilecek güzel bir yer varsa bunu en çok hak eden babam. O yüzden sadece dualarınızı istiyorum. Huzurla istirahat etsin..." ifadelerini kullanmıştı.

  • O SÜRÜCÜ HAKKINDA DAVA AÇILDI

    Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; 4 Aralık'ta Elif N'nin yönetimindeki araç Çankaya Turan Güneş Bulvarı Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarının önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'a çarpmıştı.

    Elif N. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, mahkumiyet halinde sürücünün ehliyetine el konulması da istenmişti.

    İddianame, Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

    Fotoğraflar: DHA, AA, İHA, Instagram

Haberi Hazırlayan : Şevval Yılmaz
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