"HOŞÇA KAL DEMİYORUM, ELBET KAVUŞACAĞIZ"



Zor günler geçiren Ulusoy, babasıyla birlikte çekilen eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Haydar Ulusoy'u yad eden Özge Ulusoy, duygusal bir mesaj kaleme aldı. Ulusoy, paylaşımına şu notu düştü:



Kalbim... Seni bu evrendeki tüm sevgilerden daha çok seviyorum… Benimlesin biliyorum, hissediyorum… 'Hoşça kal' demiyorum, elbet kavuşacağız… Kusursuz bir baba, harika bir eş, mükemmel bir insan olduğun için teşekkür ederim. Senin kızın olmak bir gurur. Sana tüm hakkım helal babacığım, umarım sen de bizleri izleyip, gururlanıyorsundur. Hep yaptığın gibi… Annem bize emanet, sen de oradan bizleri koru olur mu? Mekanın cennet olsun, Allah rahmet eylesin... Kızın 'Fındıka Hanım'…