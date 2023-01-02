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Baba acısı yaşayan Özge Ulusoy isyan etti - Magazin haberleri

Baba acısı yaşayan Özge Ulusoy isyan etti: Allah'ım sen bizleri bu insanlardan koru!

Geçtiğimiz ay babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, 'Kaza değil, cinayet' açıklamalarının ardından sosyal medyadan aldığı tehdidi paylaştı. Ulusoy, "Allah'ım sen bizleri koru bu insanlardan korkunç! Hâlâ şoku ve korkuyu atamıyorum üzerimden. Tehdit etmek nedir ya?" dedi

Giriş: 02.01.2023 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Özge Ulusoy, babası Emekli Albay Haydar Ulusoy'un vefatı ile sarsılmıştı. Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Haydar Ulusoy'a çarparak, hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

  • Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy, "Kaza değil, cinayet" diyerek isyan etti.

    "VİCDANSIZ SENSİN!"

    Babasına otomobiliyle çarpan sürücünün dayısı olduğunu iddia eden kişi, Özge Ulusoy'a sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlarda "Vicdansız sensin. Ukala ne haddine senin herkese iftira atmak. Ben Elif'in dayısıyım. Haddini bil artık. Bilmezsen ben sana bildiririm hadsiz seni" dedi.

  • "ALLAH'IM BİZİ BU İNSANLARDAN KORU"

    Gelen mesajları yayınlayan Özge Ulusoy ise şu sözlerle isyan etti: "Bak sen bir de bana haddimi bildirecekmiş. Babamı öldürüp türlü yalanlar söylemişsiniz. Ben gerçeği söyleyip babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediyorsunuz? Sen kimsin ha kimsin? Allahım sen bizleri koru bu insanlardan korkunç! Hâlâ şoku ve korkuyu atamıyorum üzerimden. Tehdit etmek nedir ya?"

  • O SÜRÜCÜ HAKKINDA DAVA AÇILDI

    Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; 4 Aralık'ta Elif N.'nin yönetimindeki araç Çankaya Turan Güneş Bulvarı Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarının önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'a çarpmıştı.

    Elif N. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, mahkumiyet halinde sürücünün ehliyetine el konulması da istenmişti.

    İddianame, Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

  • "HOŞÇA KAL DEMİYORUM, ELBET KAVUŞACAĞIZ"

    Zor günler geçiren Ulusoy, babasıyla birlikte çekilen eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Haydar Ulusoy'u yad eden Özge Ulusoy, duygusal bir mesaj kaleme almıştı.

    Özge Ulusoy, paylaşımına şu notu düşmüştü:

    Kalbim... Seni bu evrendeki tüm sevgilerden daha çok seviyorum… Benimlesin biliyorum, hissediyorum… 'Hoşça kal' demiyorum, elbet kavuşacağız… Kusursuz bir baba, harika bir eş, mükemmel bir insan olduğun için teşekkür ederim. Senin kızın olmak bir gurur. Sana tüm hakkım helal babacığım, umarım sen de bizleri izleyip, gururlanıyorsundur. Hep yaptığın gibi… Annem bize emanet, sen de oradan bizleri koru olur mu? Mekanın cennet olsun, Allah rahmet eylesin... Kızın 'Fındıka Hanım'…

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