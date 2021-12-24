"NAZARA İNANIYORUM"

Özge Ulusoy, gazetecilerin, "Sevgiliniz Faruk Çolakoğlu ile yollarınızı ayırdığınız yönünde haberler çıktı ama yeni yıla beraber gireceğinizi söylediniz. Ayrılık haberleri hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorularına da yanıt verdi.

"Ayrılık yok." diyen Ulusoy, "Geçen hafta sonu tatildeydik. Belki de biz biraz göz önünde olmadığımız için böyle şeyler çıkıyor. Ben biraz nazara inanıyorum. O yüzden her şey yolunda. Ayrılmadık, mutluyuz." şeklinde konuştu.