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Özge Özpirinçci’nin bebeğinin yüzü göründü! Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci’nin kızı Mercan annesine benzetildi!

Özge Özpirinçci’nin bebeğinin yüzü göründü! Kızı Mercan annesine benzetildi!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. İlk olarak Melekler Korusun dizisiyle adını duyuran ünlü isim Cesaretin Var mı Aşka, Kavak Yelleri, Aramızda Kalsın, Ağır Roman Yeni Dünya, Yakamoz, Fi gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. Aşk Yeniden dizisinde Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşan Özpirinçci, Kadın dizisinde canlandırdığı Bahar rolüyle adından söz ettirdi. Son olarak İlk ve Son dizisinde ekran karşısına geçen ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda anne oldu. 2021 yılının Eylül ayında oyuncu Burak Yamantürk ile dünyaevine giren Özge Özpirinçci, 30 Kasım günü ilk bebeği Mercan’ı kucağına aldı. Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci’nin kızı Mercan’ı görenler annesine benzetti. İşte, ünlü isimler ve çocukları…

15.06.2022 - 14:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci 1 Nisan 1986 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

  • İlkokulu İstanbul’da okuyan ünlü isim lise için ABD’ye gitti.

  • Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden mezun olan Özpirinçci, ilk olarak adını Melekler Korusun dizisiyle duyurmuştu.

  • Sonrasında İbrahim Kendirci, Pelin Karahan, Aslı Enver ve Dağhan Külegeç gibi ünlü isimlerin başrolü paylaştığı Kavak Yelleri dizisinde rol aldı.

  • Cesaretin Var mı Aşka, Aramızda Kalsın, Ağır Roman Yeni Dünya, Yakamoz, Fi gibi yapımlarda da boy gösteren ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ile Aşk Yeniden dizisinde rol aldı.

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