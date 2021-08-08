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Özge Özpirinçci 5 aylık hamile! Burak Yamantürk baba oluyor - Magazin haberleri

Özge Özpirinçci 5 aylık hamile

Anne-baba olmak için gün sayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çifti, önceki gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Özpirinçci, belirgenleşen karnıyla ilk kez görüntülendi

08.08.2021 - 09:07 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hamileliğinde 5. ayın içerisinde olduğunu ifade eden Özge Özpirinçci (35), "Bebeğimizin cinsiyeti kız olacak. Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz." dedi.

  • Özpirinçci'nin karnının belirginleşmiş olması dikkatlerden kaçmazken çift, ayak üstü gazetecilerinin sorularını yanıtlamasının ardından evlerinin yolunu tuttu.

  • "EVET, HAMİLEYİM!"

    Yaklaşık 7 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu iddia edilmiş, ünlü oyuncu haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile doğrulamıştı.

  • Özpirinçci, "9 değil 13 haftalık hamileyim. Mutluluğumuzu, heyecanımızı paylaşan herkese teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.

    Çiftin gelecek ay nikah masasına oturması bekleniyor.

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