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        Haberler Magazin Özge Özpirinçci: 3'üncü yılımız kutlu olsun kocacığım - Magazin haberleri

        Özge Özpirinçci: 3'üncü yılımız kutlu olsun kocacığım

        Özge Özpirinçci, 3'üncü evlilik yıl dönümünü yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu, eşi Burak Yamantürk ile birlikte yer aldığı fotoğrafına; "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun kocacığım" notunu düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 14:03 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:25
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        • 1

          SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda rol alan Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ile 2021'de evlendi.

        • 2

          6 aylık hamileyken Bozburun'da dünya evine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de kızları Mercan'ı kucağına almıştı.

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          Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, evliliklerindeki 3'üncü yılı kutladı.

        • 4

          Özge Özpirinçci, paylaştığı bu kareye; "Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun kocacığım" notunu düştü.

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