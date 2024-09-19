Özge Özpirinçci: 3'üncü yılımız kutlu olsun kocacığım
Özge Özpirinçci, 3'üncü evlilik yıl dönümünü yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu, eşi Burak Yamantürk ile birlikte yer aldığı fotoğrafına; "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun kocacığım" notunu düştü
Giriş: 19.09.2024 - 14:03 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:25
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda rol alan Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ile 2021'de evlendi.
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6 aylık hamileyken Bozburun'da dünya evine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de kızları Mercan'ı kucağına almıştı.
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Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, evliliklerindeki 3'üncü yılı kutladı.
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Özge Özpirinçci, paylaştığı bu kareye; "Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun kocacığım" notunu düştü.
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