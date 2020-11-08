"Bazen ne diyeceğini, nasıl diyeceğini bilemiyor insan" ifadelerini kullanan oyuncu, yayınladığı gönderide şunları söyledi:

Kelimeler yetersiz kalıyor. Hep en güzel dilekleriniz, hatta istekleriniz içindeydi bizden bir bebek haberi almak... Hep 'Çoğalın' dediniz bizi sevenler olarak... Biz aslında hep çoktuk kendimize ve hatta taştık kendi içimizde ama şimdi kısmetse daha da çoğalıyoruz işte...

Sizlerin de duaları, iyi enerjisi ve sevgisi eşliğinde geliyor kızımızın müjdeli haberi... İnanıyorum ki bizim bu zor döneme denk gelen yolculuğumuz kara kalplere inat, yine iyi kalplerinizin ve iyi dileklerinizin enerjisini kuşanıp en güzel şekilde tamamına erecek...