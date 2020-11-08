2018'de şarkıcı Sinan Güleryüz ile evlenen oyuncu Özge Özder, annelik heyecanı yaşadığını duyurdu.
42 yaşındaki Özder'in beş aylık hamile olduğu öğrenildi.
Sevenlerinden gelen tebrik mesajlarına teşekkür eden Özge Özder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı.
Eşi ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Özder, kızları olacağını ifade etti.
"Bazen ne diyeceğini, nasıl diyeceğini bilemiyor insan" ifadelerini kullanan oyuncu, yayınladığı gönderide şunları söyledi:
Kelimeler yetersiz kalıyor. Hep en güzel dilekleriniz, hatta istekleriniz içindeydi bizden bir bebek haberi almak... Hep 'Çoğalın' dediniz bizi sevenler olarak... Biz aslında hep çoktuk kendimize ve hatta taştık kendi içimizde ama şimdi kısmetse daha da çoğalıyoruz işte...
Sizlerin de duaları, iyi enerjisi ve sevgisi eşliğinde geliyor kızımızın müjdeli haberi... İnanıyorum ki bizim bu zor döneme denk gelen yolculuğumuz kara kalplere inat, yine iyi kalplerinizin ve iyi dileklerinizin enerjisini kuşanıp en güzel şekilde tamamına erecek...
Dilerim ki, bu zor günlerde yüce yaradan koruyup, kollayacak hepimizi ve taşıdığım bu küçük canı, ve o da gözlerini sağlıkla açacak... Çıkan haberlerin bazılarında kullanılan inceliksiz ve yakışıksız dile takılmayınız hiç, ben takılmadım...
Çünkü nihayetinde herkes kendine yakıştırdığı gibi davranıyor günün sonunda... Haber gündeme düştüğünden İtibaren yazan tüm iyi dilek sahiplerine sonsuz teşekkür ederim. Ağlattınız beni... Sosyal mecralardan yazdığınız tüm yorumları tek tek okuyorum ve inşallah o da okuyacak ileride. Hoş geliyorsun güzel kızımız... Babanla kurduğumuz bu aşk cumhuriyetinin başkenti şüphesiz sen olacaksın...
Çift, bebek haberlerine ünlü arkadaşlarının da yer aldığı bir video ile açıklık getirmişti.
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