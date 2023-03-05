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Özge Özder: 2 yaşındaki kızıma düdük çalmayı öğrettim - Magazin haberleri

Özge Özder: 2 yaşındaki kızıma düdük çalmayı öğrettim

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevredeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesine giden Özge Özder, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Oyuncu, "2 yaşındaki kızıma deprem düdüğü çalmayı öğrettim" dedi

Giriş: 05.03.2023 - 09:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Özge Özder, bir arkadaşıyla birlikte Etiler'deydi. Toplantıya geldiğini söyleyen Özder, depremzedeler için yardım çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

  • "İNSANLAR BAŞKA BİR TRAVMA YAŞAMASINLAR İSTİYORUM"

    Oyuncu, "En büyük temennimiz yardımların odağına ve yerine ulaşmış olması. Yapılması gerekeni de en hızlı şekilde yapmak gerekiyor. İnsanlar başka bir travma yaşamasınlar istiyorum. Burada bir şekilde işlerimizi ilerletmek gerekiyor ama orayı da yalnız bırakmak istemiyoruz tabii ki. 4 defa daha gitmek istedim ama iptal oldu. Son gittiğimde yine büyük bir artçı deprem oldu. Ancak ordayken burada da bir deprem olacağı korkusuna düşüyor insan. Ama burdan da yardımcı oluyoruz elimizden geldiğinin fazlasıyla" dedi.

  • Deprem felaketinden etkilenen birçok hayvan ile de ilgilenen Özder, "Vatandaşlarımızdan onları sahiplenerek onlara ikinci bir yaşam hakkı vermelerini istiyoruz. Bizim de derneğimiz olduğu için birçok hayvana da biz elimizden geldiğince hayat olmaya çalışıyoruz. Bu dünyanın en masumları çocuklar ve hayvanlardır" diye konuştu.

  • Marmara depremi için de endişeli olduğunu dile getiren oyuncu, "Biz deprem ülkesiyiz. Buna hazırlıklı yaşayabilseydik keşke. 2 yaşındaki kızıma deprem düdüğü çalmayı öğrettim" şeklinde konuştu.

  • Özge Özder, 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile evlenmişti. Çiftin kızları Eva Luna da 2021'de dünyaya gelmişti.

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