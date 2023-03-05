"İNSANLAR BAŞKA BİR TRAVMA YAŞAMASINLAR İSTİYORUM"

Oyuncu, "En büyük temennimiz yardımların odağına ve yerine ulaşmış olması. Yapılması gerekeni de en hızlı şekilde yapmak gerekiyor. İnsanlar başka bir travma yaşamasınlar istiyorum. Burada bir şekilde işlerimizi ilerletmek gerekiyor ama orayı da yalnız bırakmak istemiyoruz tabii ki. 4 defa daha gitmek istedim ama iptal oldu. Son gittiğimde yine büyük bir artçı deprem oldu. Ancak ordayken burada da bir deprem olacağı korkusuna düşüyor insan. Ama burdan da yardımcı oluyoruz elimizden geldiğinin fazlasıyla" dedi.