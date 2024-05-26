Özge Özacar: Farklı bir gözle bakılmalı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Görkem' karakterine hayat veren Özge Özacar, Cannes Film Festivali'nde ABD'li oyuncu Adrien Brody ile sohbet etme olanağı bulmuştu. Türkiye'ye dönen Özcar, festivali "Hepimiz becerikli kadınlarız, ne kadar çok böyle yerlerde var olursak ve 'Biz buradayız' dersek memleketimiz için daha iyi olur, festival ortamlarına ben başka bir gözle bakılmasını gerektiğini düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özge Özacar, Bebek'teydi. Taksi beklerken objektiflere yansıyan Özacar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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"HEPİMİZ BECERİKLİ KADINLARIZ"
Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan Özge Özacar, festival için "Cannes çok güzel geçti, hepimiz becerikli ışıl ışıl kadınlarız, ne kadar çok böyle yerlerde var olursak ve 'Biz buradayız' dersek memleketimiz için daha iyi olur" ifadelerini kullandı.
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"KENDİ İŞİMİ DOĞRU YAPMAKLA MÜKELLEFİM"
Özge Özacar ayrıca; "Festival ortamlarına ben başka bir gözle bakılmasını gerektiğini düşünüyorum, bizler daha iyi işler üretebilmek için orada yer almaya çalışıyoruz iyi ki de gittik, bence daha fazla oyuncu orada olmalı, her zaman yorumlar ve eleştiriler gelebilir, ben kendi işimi doğru yapmakla mükellefim" dedi.
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ADRIEN BRODY İLE SOHBET ETMİŞTİ
Öte yandan Özge Özacar, Cannes'da 2002 yapımı 'The Pianist' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar ödülü alan Adrien Brody ile sohbet etme olanağı bulmuştu. Özacar, duygularını; "Zamanımızın en büyük ilham kaynağı! Yaşayan efsane" sözleriye dile getirmişti.