Özge Özacar: Farklı bir gözle bakılmalı

"HEPİMİZ BECERİKLİ KADINLARIZ"

Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan Özge Özacar, festival için "Cannes çok güzel geçti, hepimiz becerikli ışıl ışıl kadınlarız, ne kadar çok böyle yerlerde var olursak ve 'Biz buradayız' dersek memleketimiz için daha iyi olur" ifadelerini kullandı.