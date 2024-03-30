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        Haberler Magazin Özge Gürel, "Çölde bir gün" - Magazin haberleri

        Özge Gürel, "Çölde bir gün"

        Özge Gürel, Meksika'ya tatile gitti, Gürel'in, Sonora Çölü'nde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 18:06 Güncelleme: 30.03.2024 - 18:06
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        "Çölde bir gün"
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        Ünlü oyuncu Özge Gürel, 14 Temmuz 2022'de kendisi gibi oyuncu eşi Serkan Çayoğlu ile evlenmişti.

        37 yaşındaki ünlü oyuncu, tek başına Meksika tatiline çıktı. Giydiği beyaz bir elbiseyle Sonora Çölü'nde pozlar veren Gürel; "Çölde bir gün" notuyla sosyal medyada sevenleriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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