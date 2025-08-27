Özge Borak, üniversiteye hazırlanıyor

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Özge Borak, ikinci kez üniversite öğrenimi görmek için 21 - 22 Haziran'da YKS sınavlarına girdi.

Özge Borak, YKS'den aldığı puanla ikinci üniversite öğrenimi görmeye hak kazandığını geçtiğimiz günlerde açıkladı.

İlk açıklamasında hangi üniversitede hangi bölümde öğrenim göreceğini açıklamayan Özge Borak, kendisine yöneltilen ısrarlı sorular karşısında psikoloji üzerine okuyacağını dile getirdi. Borak, psikoloji bölümünü kazandığını dile getirdiği açıklamasında; "Birçok arkadaşımı, kardeşimi kutluyorum. Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Öğrenim göreceği bölümü açıklasa da kazandığı üniversitenin hangi olduğu konusunda bilgi vermeyen Özge Borak, arkadaşlarıyla çıktığı tatilde enerji depoluyor.

Özge Borak, eylül sonu - ekim başında üniversitelerin açılmasıyla, 43 yaşında tekrar öğrencilik deneyimini yaşayacak.