"BABAMLA KARŞILIKLI OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Babası Selçuk Borak ile "İstanbullu Gelin" ve "Eyvah Eyvah 3"te küçük bir rolde karşılıklı oynadıklarını söyleyen Özge Borak, "Direkt karşılıklı olmasak da hep böyle aynı işlere denk geldik. 'Balım' da biraz karşılıklı dans ettik, öyle bir tadını aldık ama direkt karşılıklı oynamayı çok istiyorum babamla..." ifadelerini kullanmıştı.

Kariyerinde hep farklı rollerde oynamaya özen gösterdiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Hususi olarak biraz öyle tercih ettim. 'O şunu oynar ya da sadece bunu yapabilir' düşüncesi olsun istemedim. Öyle yaftalınmış ve aksine çok yetenekli olan çok büyüğümüz, abimiz, ablamız ya da kardeşimiz, arkadaşımız var. Maalesef hala o yaftayla yaşıyor. Hâlbuki bambaşka içeriği olan biri... Öyle olsun istemediğim için bazı işleri hususi olarak reddetmişliğim de vardır. Peş peşe komedi ya da peş peşe dram olmasın diye. Biraz ondan, biraz ondan her şeyden biraz istediğim için..." diye konuşmuştu.