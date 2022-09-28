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Özge Borak: Süper kahraman edasıyla dalarım! - Magazin haberleri

Özge Borak: Süper kahraman edasıyla dalarım!

Muğla'da tatil yapan Özge Borak, dalış öncesi teknede verdiği pozları Instagram'dan paylaştı. Siyah mayosu ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, "Süper kahraman edasıyla dalarım!" dedi

28.09.2022 - 08:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oyuncu Özge Borak (40), Muğla'daki tatilini sürdürüyor. Keyifli anlarını sık sık yayınlayan Borak, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Özge Borak, siyah mayosu ile teknede dalış öncesi verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

  • "SÜPER KAHRAMAN EDASIYLA DALARIM!"

    Bir hayli neşeli olduğu görülen ünlü oyuncu, gönderisine, "O zaman ben biraz serbest dalış yapayım da geleyim. Süper kahraman edasıyla dalarım! Hiç olmazsa düşen mandalları çıkarırım..." notunu düştü.

  • "MESLEĞİMİN UZUN BİR ÖMRÜ VAR"

    Öte yandan daha önce samimi açıklamalarda bulunan Borak, babası Selçuk Borak'ın İstanbul Devlet Operası ve Balesi sanatçısı, annesi Buket Borak'ın balerin, abisi Selim Borak'ın balet olması sebebiyle küçükken balerin olmak istediğini söylemişti.

    Özge Borak, "O kadar çok istemiştim ki balerin olmayı... Olamadım da değil aslında hayat öyle yönlendirdi diyelim. Atatürk Kültür Merkezi'nde o zaman çocuklar için bale kursu başlatılmıştı ve fakat 8 yaşından itibarendi. Ben o zaman 7 yaşındaydım almadılar, ben konuk olarak gittim. 8 yaşında Şehir Tiyatroları'nın çocuk bölümü açıldı, onun sınavına girdim ve öyle şekillendi. Aslına bakarsanız hiç pişman değilim çünkü iyi ki tiyatro... Mesleki açıdan uzun bir ömrü var mesleğimin. Sonuçta bale yaptığın zaman bir yaştan sonra ya karakter roller oynanacak ya da eğitmen olacaksınız, çalıştırıcı olacaksınız. Ömrümün yettiği sürece sahnede olabileceğim bir mesleğe sahibim o yüzden çok mutluyum" şeklinde konuşmuştu.

  • Ailesinin her zaman kendisine yol gösterdiğini belirten Borak, tiyatro konusunda en büyük desteği ailesinden aldığını söylemişti.

    Proje seçerken öncelikle hikayeye baktığını ifade eden ünlü oyuncu, "Genel anlamda önce ya da sadece role bakmıyorum. Genel anlamda hikaye ne anlatıyor, nasıl anlatıyor, karakterlerin birbiriyle ilişkileri ne dozda, bana teklif edilen, bana düşünülen rol nasıl, kimlerle oynuyoruz, kim çekiyor, hangi kanal gibi sorular birbirine zincirleme bağlı..." demişti.

  • "MECBUREN VEDA ETTİM"

    Şarkı söylemenin kendisi için karşılığını 'aşk' olarak tanımlayan Özge Borak, "Çocukluğumda daha Şehir Tiyatrosu'na da başlamadan evvel her sabah uyandığımda, babamda beta kasetler vardı o zaman. Annie diye bir çocuk kaseti vardı, sinema filmi. Annie Müzikali'ni açar, her sabah mutlaka izlerdim. Artık şarkılarını ezberlemiştim, o müzikalin içinde ben de vardım. Her gün her sabah hiç bıkmadan izlerdim ve sonra tiyatroya girince hayatıma 'Lütfen ben müzikalde oynayayım, çok istiyorum' diyordum. Sonra Kabare'de oynama fırsatını yakaladım ve oraya veda ederken nasıl ağladığımı anlatamam. Mecburen veda ettim ve hakikaten benim için oyunculuk kariyerimde çok mutlu olduğum ama bitti demediğim, umarım başkaları da olur dediğim bir andı..." şeklinde konuşmuştu.

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