Özge Borak'ın tek kişilik rotası

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özge Borak'ın Bodrum tatili devam ediyor. Gündoğan'daki bir benzinlikten çıkarken objektiflere yansıyan Borak; "Bu sene bol bol tatil yapmaya karar verdim. Her şey yolunda. Arabayla tek başıma yola çıktım, rotamı oluşturdum. Bazen arkadaşımla, bazen de tek başıma geziyorum" ifadelerini kullandı.

Henüz ana akımda yeni bir projeye başlamadığını söyleyen Özge Borak, tiyatroya olan ilgiyi ise şöyle değerlendirdi; "Ekonomik sıkıntılardan dolayı gelemeyen çok kişi var ama tiyatroya sadık bir kitle mevcut, onlar bizi bırakmıyorlar sağ olsunlar."

Ana akım dizilerin zorlu çalışma koşullarına da değinen Özge Borak; "Ana akıma iş yapmayı düşünmüyor değilim tabii ki. Ancak çalışma saatleri çok fazla. Geceniz, gündüzünüze karışıyor. Hatta dijital platformlara kayan oyuncu arkadaşlarım bile var, haksız da değiller" dedi.

Özge Borak, gazetecilerin televizyon dizilerini takip edip etmediği sorulması üzerine; "Çok özür dileyerek söylüyorum, başından sonuna takip ettiğim hiçbir dizi yok" diye konuştu.

Öte yandan kısa bir süre önce oyuncu Doğa Lara Akkaya, meslektaşı Tayanç Ayaydın'ın sosyal medya üzerinden kendisini taciz ettiğini ileri sürerek mesajlarını ifşa etmişti. Özge Borak, ünlü isimlerin mesajlarının ifşa edilmesi hakkındaki soru karşısında ise "Benim yorum yapabileceğim bir şey değil tabii ki. İçeriği hakkında herhangi bir fikrim yok ama bu tür şeyler insanlar arasında kalmalı. Bir dert varsa iki kişi arasında çözülür" ifadelerini kullandı. Taciz suçlaması: Mesajları ifşa etti