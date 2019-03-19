Özer Hurmacı milli arada ailesiyle İstanbul'da - Magazin haberleri

Milli maç arasını fırsat bilen Hurmacı soluğu ailesinin yanında aldı. Eşi ve çocuklarıyla güneşli havanın tadını çıkaran başarılı futbolcu ile ailesi yaptıkları alışverişin ardından çocuk eğlence merkezine inerek doyasıya eğlendiler.

Tüm günü birlikte geçiren Hurmacı ailesi daha sonra bir restorana geçerek aile yemeği yediler.