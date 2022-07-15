"ÜÇ TANE ÇOCUĞUMUN ANNESİNİN CEZA ALMASINI İSTEMEM"

Daha sonra ifadesi sorulan Özer Hurmacı, "Üç tane çocuğumun annesinin tabi ceza almasını istemem. Mihriban Hanım telefonumu görüp, kıskançlık krizine girdi. Küfretti, tokat attı. Parmağımı ısırdı ve dikiş atıldı. Çok konuşmak istemiyorum çünkü basına çıkıyor hemen. Daha önce anlattığım gibi oldu. Üç tane çocuğum büyüyünce bunları okuyacak, okumalarını istemiyorum. Sadece kendimi savundum. Kesinlikle darbetmedim. Onu kendimden uzaklaştırırken telefon yüzüne geldi." demişti.

Avukatı Esennur Ezgi de, "Müvekkilimin parmağında üç dikişi var. Suçlamaları kabul etmiyoruz. Beraatini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.